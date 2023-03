Scivola e cade in un canalone per 50 metri: morto vigile di 26 anni, grave l’amica di cordata Incidente sulle Piccole Dolomiti: Andrea Callegaro, agente della polizia locale di Thiene, è morto a 26 anni dopo essere scivolato per cause in. via di accertamento ed essere precipitato per 50 metri un canalone. Ferita la sua amica di cordata.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia oggi sulle Piccole Dolomiti, dove quella che doveva essere una passeggiata tra amici si è trasformata in dramma. Un ragazzo di 26 anni, Andrea Callegaro, agente della polizia locale di Thiene, è morto dopo essere scivolato e caduto per una cinquantina di metri nel canalone Vajo dell'Acqua, che fa parte del territorio comunale di Recoaro Terme (Vicenza).

Ferita la ragazza, 25 anni di Piovene Rocchette, che era con lui, che pure è precipitata, trascinata dal giovane: è stata recuperata dall'eliambulanza con un verricello e trasportata all'ospedale più vicino, dove è ricoverata in gravi condizioni.

L'incidente, le cui cause sono in via di accertamento, si è verificato oggi intorno alle 13 sopra al Rifugio "Cesare Battisti" alla Gazza, che si trova a un'altitudine di circa 1.300 metri: l'allarme è scattato dopo la segnalazione di due persone nelle vicinanze che avevano udito le grida.

La coppia, dopo essere partita dal Rifugio, stava risalendo verso la cima del Monte Zevola, con presenza di neve dura a causa del forte vento di ieri e della recente pioggia, quando all'altezza della strettoia, dove il Vajo Battisti si interseca con il Vaio dell'Acqua, entrambi i ragazzi sono scivolati ruzzolando per un centinaio di metri.

Arrivati sul posto i soccorsi, le condizioni dll'agente sono subito apparse critiche: medico e infermiere hanno a lungo tentato le manovre di rianimazione, ma senza successo. Stabilizzata per un possibile politruma, la ragazza invece è stata imbarellata, recuperata dall'eliambulanza con un verricello e trasportata all'ospedale di Vicenza. L'elicottero è poi tornato nel Vajo dell'acqua e ha provveduto a riportare al Rifugio la salma.