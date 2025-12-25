Scivola dalla seggiovia e precipita per 10 metri a Piancavallo, 32enne in gravissime condizioni a Udine

Per motivi ancora non del tutto chiariti, l’uomo è scivolato sotto la barra di sicurezza della seggiovia precipitando da un’altezza di circa 10 metri. Il 32enne ha impattato con una violenza sul cemento di un pilone della seggiovia riportando lesioni gravissime.

Un uomo di 32 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Udine dopo essere precipitato da una seggiovia degli impianti di risalita a Piancavallo in provincia di Pordenone. Il terribile incidente nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 24 dicembre, intorno alle 13. Per motivi ancora non del tutto chiariti, l'uomo è scivolato sotto la barra di sicurezza della seggiovia precipitando da un'altezza di circa 10 metri.

Il trentaduenne, residente nel Pavese ma domiciliato a Piancavallo dove lavora in una baita, ha impattato con una violenza sul cemento di un pilone della seggiovia riportando lesioni gravissime. Soccorso dal personale di pista e poi dai soccorsi medici interervenuti sul posto, è stato stabilizzato e intubato prima di essere trasportato in codice di massima urgenza in elicottero all'ospedale di Udine. Qui il ferito è stato operato d'urgenza e rimane ricoverato in terapia intensiva, in condizioni giudicate critiche dai medici.

Le operazioni di soccorso non sono state facili vista l'altitudine del luogo dell'incidente, a circa 1600 metri, e le condizioni meteo. Il ferito è stato accompagnato prima a braccia e poi in ambulanza a valle dove ad attenderlo vi era l'elicottero che non ha potuto salire più in alto a causa delle condizioni meteo avverse.

Ancora in corso le indagini per chiarire quanto accaduto sulla seggiovia. Secondo una prima ricostruzione ancora da appurare, la seggiovia su cui era seduto il 32enne avrebbe iniziato ad ondeggiare a causa delle forti raffiche di vento nel momento in cui l'uomo era appena salito. Altre ricostruzioni affermano invece che sempre il forte vento avrebbe sollevato una rete di protezione che si sarebbe impigliata nello scarpone dell'uomo trascinandolo verso il basso.

Il 32enne poi avrebbe tentato di rimanere aggrappato mentre la seggiovia continuava la sua corsa fino a quando però la sua presa non ha retto ed è caduto nel vuoto all'altezza di un pilone. Violentissimo l'impatto al suolo in cui ha riportato numerose fratture e lesioni interne oltre a un grave trauma toracico. Le forze dell'ordine hanno acquisito i video delle telecamere dell'impianto per cercare di ricostruire i fatti.