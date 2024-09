video suggerito

Sciopero treni l'8 e 9 settembre 2024: orari garantiti Trenitalia, Italo e motivazioni dello stop Fine settimana complicato quello dell'8 e del 9 settembre per lo sciopero dei treni che interesserà Trenitalia, Italo e Trenord. La protesta è stata indetto da Usb Lavoro Privato e durerà fino alle ore 2:00 di lunedì.

A cura di Biagio Chiariello

A partire da domani, domenica 8 settembre, alle ore 3:00 è in programma uno sciopero del trasporto ferroviario, che interesserà i treni Trenitalia, Italo e Trenord. La protesta durerà fino alle ore 2:00 di lunedì 9 settembre e i disagi e le modifiche al servizio saranno possibili anche prima dell'inizio e dopo la conclusione dello sciopero, come si legge sul sito ufficiale di Rfi.

L'astensione dal lavoro è stata proclamata dall’Unione sindacale di base e coinvolgerà i treni ad Alta Velocità, quelli a lunga percorrenza e i regionali. Da ricordare che cadendo di domenica, quindi un giorno festivo, non sono previste fasce di garanzia.

Sciopero 8 e 9 settembre 2024, le motivazioni della protesta

Lo sciopero riguarderà soprattutto macchinisti e capitreno di Trenitalia, Trenitalia Tper e Mercitalia Rail che dunque incroceranno le braccia per 23 ore, dalle 3 di notte dell'8 settembre alle 2 del 9 settembre.

Lo stop è stato indetto infatti da Usb Lavoro Privato per il personale imprese che svolgono attività ferroviaria di trasporto passeggeri e della società mercitalia rail, e dall'Assemblea nazionale pdm/pdb per il personale treni (macchinisti e capitreno) di Trenitalia, Trenitalia tper e mercitalia rail.

L'associazione lamenta il mancato rinnovo delle Rsu e protesta per la sicurezza.

Sciopero Trenitalia, i treni garantiti l'8 e 9 settembre 2024

Lo sciopero nazionale del personale viaggiante interesserà dunque soprattutto Trenitalia dalle 3 di notte dell'8 settembre alle 2 del 9 settembre, ventitre ore durante le quali i treni possono subire cancellazioni o variazioni.

La compagnia ferroviaria assicura comunque servizi minimi di trasporto per i convogli a lunga percorrenza con una lista di treni garantiti in caso di sciopero anche nei giorni festivi.

Gli orari dei treni regionali Trenitalia

Per consultare l'elenco dei treni regionali garantiti in caso di sciopero è possibile selezionare la regione di interesse sul sito ufficiale di Trenitalia.

Per i dettagli è comunque consultabile la sezione ‘treni garantiti in caso di sciopero‘ sul sito di Trenitalia.

L'elenco dei treni garantiti Italo

Allo sciopero dell'8 e 9 settembre aderisce anche Italo. La società Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori, ha pubblicato la lista dei treni garantiti.

Fasce non garantite per i treni Trenord

Per lo sciopero dei treni dell'8 e 9 settembre 2024 le fasce orarie di garanzia non sono attive per i treni di Trenord, poiché la protesta è in una giornata festiva, domenica appunto.

Per questo per chi si mette in viaggio domenica è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d'informazione.

Come richiedere il rimborso in caso di ritardi o cancellazioni

Trenitalia ricorda che chiunque voglia rinunciare al viaggio alla possibilità di presentare una richiesta di rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero e fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce, e fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali.

In alternativa i viaggiatori possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo disponibilità dei posti.