Sciopero treni giovedì 30 novembre 2023 dopo l’incidente di Corigliano Rossano: gli orari A seguito del tragico incidente in provincia di Cosenza, le organizzazioni sindacali dei trasporti (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal) hanno indetto per domani, giovedì 30 novembre, uno sciopero di 8 ore dei lavoratori del gruppo Fs e di tutte le imprese ferroviarie.

A cura di Biagio Chiariello

Per domani, giovedì 30 novembre, è stato indetto uno sciopero dei lavoratori del gruppo di Ferrovie dello Stato e di tutte le imprese ferroviarie. A proclamarlo sono state le organizzazioni sindacali dei trasporti (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal) a seguito all’incidente avvenuto ieri sera a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, in cui un treno regionale ha travolto un camion che si trovava sui binari e in cui sono morte due persone.

La protesta durerà dalle 9 alle 17 e coinvolgerà tutto il personale ferroviario. L’obiettivo delle sigle sindacali è "denunciare, in attesa che la magistratura faccia piena luce a me sull’accaduto, la fragilità di un sistema infrastrutturale dimostratosi nuovamente inadeguato per utenza e lavoratori".

Anche Trenitalia e Italo saranno coinvolte. Questo il comunicato di Trenitalia:

"Nei giorni 30 novembre e 1° dicembre sono previste le seguenti proteste sindacali:

Dalle ore 9:01 alle ore 16:59 di giovedì 30 novembre 2023 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane e Italo.

Dalle ore 21:00 di giovedì 30 novembre alle ore 21:00 di venerdì 1° dicembre 2023 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord.

Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione".

Esprimiamo il nostro cordoglio ai familiari delle vittime e la nostra vicinanza a tutte le persone coinvolte nel grave ed ennesimo incidente ferroviario. Da anni – precisano le organizzazioni sindacali – denunciamo la pericolosità dei passaggi a livello in tutti i livelli di confronto, chiedendone la soppressione totale. Eppure, nonostante l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria abbia evidenziato il numero di incidenti e di vittime determinati da incidenti analoghi a quello odierno, i passaggi a livello in Italia sono ancora migliaia".

Usb e gli altri sindacati di br hanno indetto uno sciopero, sempre per giovedì 30 novembre, ma della durata di 24 ore. La protesta anticipa per altro lo sciopero generale delle Regioni del Mezzogiorno, che Cgil e Uil hanno previsto per il 1° dicembre