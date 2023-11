Cosenza, scontro tra un treno e un camion: morti i due conducenti, illesi i passeggeri L’incidente a Corigliano Rossano, in Calabria. Per cause non ancora accertate, un treno in transito si è scontrato con un mezzo pesante, un autoarticolato. Morta la macchinista e il conducente del camion.

Un drammatico incidente ferroviario si è verificato questa sera in contrada Thurio, periferia a nord di Corigliano Rossano, in Calabria. Per cause non ancora accertate, un treno in transito si è scontrato con un mezzo pesante, un autoarticolato. Dopo l'impatto i due mezzi si sono incendiati.

Il convoglio – un regionale che collega Sibari a Catanzaro – è deragliato e stando alle prime notizie emerse il bilancio sarebbe di due vittime. Si tratterebbe dei due conducenti: una donna alla guida del treno e un uomo al volante del camion. In un primo momento si era temuto vi fossero altre vittime o feriti, ma una nota di Ferrovia dello Stato ha spiegato che i dieci passeggeri soni rimasti illesi.

"Al momento risultano deceduti il capotreno e l'autista del camion e illesi i 10 passeggeri presenti a bordo del treno. Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale del 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine. La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa fra Sibari e Corigliano Calabro. RFI e Trenitalia esprimono il loro dolore e cordoglio per le vittime e la vicinanza ai feriti".

Un testimone, intervistato da LaC News, ha spiegato che era a bordo del treno: "Abbiamo pensato a un terremoto. Siamo usciti fuori ed era un inferno, con fiamme più alte del passaggio a livello. Siamo scappati subito ed abbiamo trovato un inferno. Abbiamo provato a fare qualcosa ma c'erano fiamme troppo alte ed abbiamo solo potuto chiamare i soccorsi". La dinamica dell'incidente non è ancora chiaro: a quanto pare il camion potrebbe essere rimasto incastrato sotto il passaggio al livello per cause ancora da definire. Secondo quanto riferisce Trenitalia, la sbarra era regolarmente funzionante e abbassata intorno alle 19, quando è avvenuto lo scontro. A bordo del treno c'erano una decine di persone, per lo più giovani italiani e pachistani.