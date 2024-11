video suggerito

Sciopero generale il 29 novembre, a rischio i trasporti: orari dei mezzi per città e chi si ferma Per domani, venerdì 29 novembre, è indetto uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati con possibili disagi nel trasporto pubblico locale, che sarà coinvolto solo per 4 ore dopo la precettazione di Salvini. A rischio bus, metro e tram nelle città italiane: Trenitalia, Italo e Fs non aderiscono alla protesta, i treni dunque sono garantiti.

A cura di Antonio Palma

Sciopero generale nazionale domani, venerdì 29 novembre: si prospetta un venerdì nero per tutti i lavoratori sia del settore pubblico sia di quello privato. A rischio anche il trasporto pubblico locale che sarà coinvolto dalla protesta ma solo per 4 ore, dalle 9 alle 13, dopo la precettazione del ministro Salvini. Per tutti gli altri settori, dalla scuola alla sanità, lo sciopero durerà 8 ore o per l'intero turno di lavoro. Lo sciopero non riguarda però i treni di Trenitalia, Italo e Fs che erano stati già interessati da una recente protesta.

Allo sciopero aderiscono anche il settore scuola e università, i dipendenti dell'Inps, oltre al personale del ministero della Giustizia. Possibili disagi anche per i viaggiatori che utilizzeranno la rete autostradale. Lo sciopero generale di venerdì è stato indetto da Cgil e Uil per chiedere al Governo di cambiare la manovra di bilancio e per rivendicare l'aumento del potere d'acquisto di salari e pensioni.

Sciopero 29 novembre, motivazioni e modalità della protesta

La protesta dei lavoratori è stata indetta dai sindacati confederali Cgil e Uil, a cui hanno aderito anche Cobas, Cub e Sgb, "per chiedere di cambiare la manovra di bilancio, considerata del tutto inadeguata a risolvere i problemi del paese, e per rivendicare l'aumento del potere d'acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali". Lo sciopero avrà durata di 8 ore o per l'intero turno ma per i trasporti, a seguito della precettazione, sarà limitato a sole 4 ore in particolare per il trasporto pubblico locale, il trasporto aereo e quello marittimo. Lo stop per gli aerei, compresi i controllori di volo, sarà dalle 10 alle 14. Per bus, metro e tram così come per navi e traghetti, invece, sarà dalle 9 alle 13.

Sciopero dei mezzi Atac a Roma: gli orari di bus, metro e tram

A Roma l'agitazione interesserà la rete Atac e i bus periferici gestiti dagli operatori privati Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Saranno inoltre coinvolte le linee Cotral-Astral con possibili disagi dalle 9 alle 13. Durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metro-ferroviaria che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale e non sarà assicurato il servizio delle biglietterie.

Gli orari e le fasce garantite dei mezzi Atm a Milano

A Milano si fermano per 4 ore i mezzi di Atm. Lo sciopero inizialmente di otto ore infatti è stato ridotto a 4 ore, dalle 9 alle 13, dopo la precettazione di Salvini ma coinvolgerà comunque tutti i mezzi dell'azienda locale di mobilita urbana. Lo sciopero si svolge fuori dalle fasce di garanzia ma potrebbe avere conseguenze anche sul servizio della Funicolare Como-Brunate, gestita da Atm,

Gli orari di bus, metro e funicolari a Napoli il 29 novembre

A Napoli si fermano bus, metro e funicolari di Anm ed Eav dalle ore 09.00 alle ore 13.00, sempre nel rispetto delle fasce di garanzia. Come informa l'Anm, per le Linee di superficie: (tram, bus, filobus) le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Per la Metro Linea 1 prima dello sciopero ultima corsa da Piscinola e ultima corsa da Garibaldi ore 09:10. Dopo lo sciopero, prima corsa da Piscinola ore 13:10, prima corsa da Garibaldi ore 13:50. Per la Metro Linea 6, ultima corsa da Municipio ore 09:14; da Mostra ore 09:08. Per le Funicolari Centrale, Montesanto e Mergellina ultima corsa del mattino garantita alle ore 09:20. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 13:20.

Trenitalia, Italo e Fs non aderiscono allo sciopero generale

I treni non sono interessati dallo sciopero generale di domani, venerdì 29 novembre. I lavoratori di Trenitalia, Italo e Fs infatti non aderiscono alla protesta essendo stati già interessati da una recente protesta che ha interessato tutto il settore per chiedere maggiori impegni sul fronte della sicurezza dei dipenderti. Escluso dallo stop anche il trasporto merci su rotaia.

Sciopero del trasporto aereo venerdì 29 novembre: i voli cancellati e garantiti

Lo sciopero del 29 novembre riguarda anche il trasporto aereo che però, al pari del trasporto locale, è stato ridotto a quattro ore e si articolerà dalle ore 10.00 alle ore 14.00 di venerdì. Si tratta di un orario fuori dalle fasce di garanzia. L'Enac, l'ente per l'aviazione civile, ha comunque predisposto un elenco di voli garantiti. Ita invece ha annunciato una serie di voli cancellati.

Anche la scuola aderisce allo sciopero generale del 29 novembre

Allo sciopero generale del 29 novembre aderisce anche la scuola e tutto il Comparto e Area istruzione e ricerca. Lo stop in questo caso sarà di 8 ore e per tutto il turno di lavoro e l’intera giornata lavorativa. Allo sciopero aderiscono anche i docenti universitari e tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non statali.

Chi sciopera e chi no il 29 novembre, gli altri settori coinvolti

Lo sciopero generale di venerdì 29 novembre proclamato da Cgil e Uil contro la manovra riguarda tutti i settori pubblici e privati. Si fermano dunque anche la scuola e le università, gli uffici pubblici e il comparto della sanità. Alla protesta dovrebbero aderire anche i dipendenti dell'Inps, oltre al personale del ministero della Giustizia. Possibili disagi anche per i viaggiatori che utilizzeranno la rete autostradale. Nessuno stop invece per i treni.