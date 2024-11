Sciopero a Napoli il 29 novembre, a rischio bus, metro e funicolari: gli orari e quali settori si fermano

video suggerito

Si prospetta un altro venerdì di passione quello di domani, 29 novembre, per chi a Napoli utilizza il trasporto pubblico per spostarsi. Per la giornata di domani, infatti, è stato indetto uno sciopero generale che coinvolgerà molti settori pubblici e privati e avrà ripercussioni, principalmente, sui trasporti.

A Napoli, ad esempio, Anm ed Eav, le principali aziende che gestiscono i mezzi pubblici in città, hanno già confermato la propria adesione allo sciopero, prospettando già possibili disagi e disservizi per quanto riguarda treni, autobus e funicolari; dopo la precettazione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, lo sciopero è stato ridotto a 4 ore, dalle 9 alle 13, per quanto riguarda il trasporto pubblico. Ad incrociare le braccia saranno anche i dipendenti del settore scuola e università, quelli dell'Inps e il personale del Ministero della Giustizia. Lo sciopero è stato indetto per chiedere al Governo di cambiare la manovra di bilancio e per rivendicare l'aumento del potere d'acquisto di salari e pensioni.

Sciopero generale a Napoli, chi si ferma e chi no il 29 novembre

Come accennato, Anm ed Eav – la prima società partecipata del Comune di Napoli, la seconda della Regione Campania, per quanto riguarda la gestione del trasporto pubblico locale – hanno già aderito allo sciopero, indetto da Cgil e Uil, mentre Trenitalia, Italo e Ferrovie dello Stato non vi prenderanno parte; treni ad Alta Velocità, Regionali e Intercity saranno dunque garantiti. L'agitazione, come detto, riguarderà anche dipendenti della scuola e dell'università, i dipendenti dell'Inps e del Ministero della Giustizia; possibili disagi anche per chi utilizzerà la rete autostradale.

Sciopero di bus, metro e funicolari Anm per 4 ore: gli orari garantiti

I possibili disagi per il trasporto pubblico, a Napoli, si potranno avvertire tra le 9 e le 13. Come sempre in caso di sciopero, l'Anm, che gestisce i mezzi pubblici in città, ha comunicato le fasce di garanzia.

Metro Linea 1

Ultima corsa da Piscinola: 9.10

Ultima corsa da Garibaldi: 9.10

Prima corsa da Piscinola: 13.10

Prima corsa da Garibaldi: 13.50

Metro Linea 6

Ultima corsa da Municipio: 9.14

Ultima corsa da Mostra: 9.08

Funicolari Centrale, Montesanto e Mergellina

Ultima corsa del mattino: 9.20

Prima corsa del pomeriggio: 13.20

Autobus

Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Gli orari dei mezzi Eav durante lo sciopero a Napoli del 29 novembre

Anche Eav, che invece gestisce linee ferroviarie molto importanti, che collegano Napoli alla provincia e, in generale, a tutta la Campania, ha aderito allo sciopero e ha comunicato la fasce di garanzia del servizio.

Circumvesuviana

Ultime partenze da Napoli per:

Sorrento: 8.41

Poggiomarino: 8.50

Sarno: 8.46

Torre Annunziata: 8.57

Sorrento: 8.41 Poggiomarino: 8.50 Sarno: 8.46 Torre Annunziata: 8.57 Ultime partenze per Napoli da:

Sorrento: 8.50

Poggiomarino: 8.54

Sarno: 8.26

Torre Annunziata: 9.20

Sorrento: 8.50 Poggiomarino: 8.54 Sarno: 8.26 Torre Annunziata: 9.20 Prime partenze da Napoli per:

Sorrento: 13.29

Poggiomarino: 13.02

Sarno: 13.34

Torre Annunziata: 13.09

Sorrento: 13.29 Poggiomarino: 13.02 Sarno: 13.34 Torre Annunziata: 13.09 Prime partenze per Napoli da:

Sorrento: 13.02

Poggiomarino: 13.06

Sarno: 13.38

Torre Annunziata: 13.21

Cumana e Circumflegrea

Ultime partenze:

da Montesanto per Torregaveta: 8.41

da Montesanto per Licola: 8.48

per Montesanto da Torregaveta: 8.54

per Montesanto da Licola: 8.44

da Montesanto per Torregaveta: 8.41 da Montesanto per Licola: 8.48 per Montesanto da Torregaveta: 8.54 per Montesanto da Licola: 8.44 Prima partenze:

da Montesanto per Torregaveta: 13.01

da Montesanto per Licola: 13.12

per Montesanto da Torregaveta: 13.14

per Montesanto da Licola: 13.08

Le motivazioni dello sciopero generale del 29 novembre a Napoli

Lo sciopero, ricordiamo, è a livello nazionale ed è stato indetto da Cgil e Uil; anche Cobas, Cub e Sgb hanno aderito. L'agitazione, come hanno reso noto le sigle sindacali, è stata indetta "per chiedere di cambiare la manovra di bilancio, considerata del tutto inadeguata a risolvere i problemi del paese, e per rivendicare l'aumento del potere d'acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali".