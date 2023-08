Sciopero dei treni oggi e domani 1 settembre dopo l’incidente a Brandizzo: gli orari Proclamato da diverse sigle sindacali uno sciopero dei treni per venerdì 1° settembre, dopo l’incidente avvenuto nella notte di giovedì 31 agosto vicino a Brandizzo, in provincia di Torino, che ha causato la morte di 5 operai durante un intervento di manutenzione. Già nella mattinata di giovedì annunciato dall’Usb uno sciopero nazionale di 24 ore. Ecco tutti i dettagli.

Il treno che nella notte di giovedì 31 agosto ha travolto e ucciso 5 operai nei pressi di Brandizzo, in provincia di Torino.

Proclamato uno sciopero dei treni per venerdì 1 settembre, dopo l'incidente avvenuto nella notte di giovedì 31 agosto vicino a Brandizzo, in provincia di Torino, che ha causato la morte di 5 operai della ditta Sigifer durante un intervento di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria.

Ad annunciare lo stop sono state le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie. I dipendenti di Rete Ferroviaria Italiana addetti alla gestione e esecuzione della manutenzione delle infrastrutture scioperano le ultime quattro ore del turno notturno tra il 31 agosto e il 1 settembre e del turno giornaliero del 1 settembre. "Nel corso della protesta sindacale, saranno garantite tutte le attività di pronto intervento in caso di guasti e criticità sulla rete ferroviaria", fa sapere in una nota Rfi.

Già nella mattinata di giovedì, l’Unione Sindacale di Base (Usb) aveva annunciato uno sciopero nazionale di 24 ore "di tutti i lavoratori delle ferrovie a partire dalle ore 15:36". "L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione", si legge sul sito Infomobilità di Trenitalia.

Le motivazioni dello sciopero dei treni il 31 agosto e 1 settembre 2023

"L’indignazione e il cordoglio non bastano più, è il momento di agire", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, annunciando la contestazione prevista per domani. Altri due scioperi sono, invece, sono attesi per lunedì 4 settembre a Vercelli e in Piemonte. "Tanta è la rabbia, da tempo denunciamo il grave tema, mai risolto, delle procedure di sicurezza relative alle fasi di manutenzione della rete ferroviaria. Troppe tragedie sul lavoro sono determinate dalla volontà di abbassare i sistemi di sicurezza per accelerare i tempi e risparmiare sul lavoro", ha aggiunto Landini.

"Negli ultimi anni decine di lavoratori hanno già perso la vita in simili eventi. È il momento di dire basta: basta morti sul lavoro, è necessario e non più rinviabile un atto di responsabilità del governo e delle istituzioni per cancellare le morti sul lavoro e gli infortuni. Alle famiglie delle vittime va la solidarietà e la vicinanza di tutta la Cgil. Alla magistratura ora il lavoro di accertare la dinamica dell’incidente e di individuare le diverse responsabilità", ha concluso il segretario, rivolgendosi direttamente ai familiari dei 5 operai morti nell'incidente.

Gli orari dello sciopero

"Dalle ore 15:36 di giovedì 31 agosto alle ore 15:35 di venerdì 1 settembre, è in atto uno sciopero di 24 ore del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Attivo call center 800 89 20 21″, avvisa Trenitalia.

L'elenco dei treni modificati a causa dell'incidente

In un comunicato pubblicato sul sito di Trenitalia e aggiornato alle ore 17:00 di giovedì 31 agosto si legge che "la circolazione permane sospesa tra Settimo e Chivasso", per gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria ancora in corso. "I treni Intercity e Regionali possono subire ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Torino e Chivasso", prosegue la nota. Si svolge invece regolarmente la circolazione sull'intera rete Alta Velocità.

Di seguito, l'elenco dei treni modificati le informazioni riportate sul portale:

Il treno IC 510 Salerno (6:38) – Torino Porta Nuova (20:10) oggi ferma anche a Milano Centrale dove termina la corsa. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9588 Reggio Calabria (10:11) – Torino Porta Nuova (21:00).

oggi ferma anche a Milano Centrale dove termina la corsa. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno Il treno IC 511 Torino Porta Nuova (8:35) – Salerno (21.24) oggi ha origine da Milano Rogoredo alle ore 10:49. I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova possono utilizzare il treno FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:03) fino a Milano Rogoredo, dove trovano proseguimento con il treno IC 511.

oggi ha origine da Milano Rogoredo alle ore 10:49. I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova possono utilizzare il treno fino a Milano Rogoredo, dove trovano proseguimento con il treno IC 511. Il treno ICN 795 Torino Porta Nuova (13:35) – Reggio Calabria Centrale (8:45) oggi ha origine da Milano Centrale alle ore 15:15. I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova possono utilizzare il treno FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) – Roma Termini (18:10) fino a Milano Centrale, dove trovano proseguimento con il treno ICN 795.

oggi ha origine da Milano Centrale alle ore 15:15. I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova possono utilizzare il treno fino a Milano Centrale, dove trovano proseguimento con il treno ICN 795. Il treno ICN 754 Lecce (20:25) – Torino Porta Nuova (10:10) del giorno 30 agosto termina la corsa a Milano Centrale alle ore 8:20. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9508 Roma Termini (6:00) – Torino Porta Nuova (11:05) .

del giorno 30 agosto termina la corsa a Milano Centrale alle ore 8:20. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno . Il treno ICN 796 Salerno (20:52) – Torino Porta Nuova (10:40) del giorno 30 agosto termina la corsa a Milano Porta Garibaldi alle ore 8:30. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9712 Trieste Centrale (6:00) – Torino Porta Nuova (11:00) .

del giorno 30 agosto termina la corsa a Milano Porta Garibaldi alle ore 8:30. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno . Il treno ICN 798 Salerno (20:38) – Torino Porta Nuova (10:55) del giorno 30 agosto termina la corsa a Milano Porta Garibaldi alle ore 9:00. I passeggeri diretti a: Torino Porta Susa e Torino Porta Nuova possono proseguire il viaggio con il treno FR 9712 Trieste Centrale (6:00) – Torino Porta Nuova (11:00) ; quelli diretti a Novara e Vercelli possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

del giorno 30 agosto termina la corsa a Milano Porta Garibaldi alle ore 9:00. I passeggeri diretti a: Torino Porta Susa e Torino Porta Nuova possono proseguire il viaggio con il treno ; quelli diretti a Novara e Vercelli possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Il treno ICN 794 Reggio Calabria Centrale (21:43) – Torino Porta Nuova (16:25) del giorno 30 agosto termina la corsa a Milano Centrale alle ore 14:35. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9532 Napoli Centrale (10:40) – Torino Porta Nuova (17:00).

Per conoscere l'andamento del proprio treno e le migliori soluzioni di viaggio è possibile consultare il servizio "Cerca Treno", disponibile qui.