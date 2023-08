Treno travolge gruppo di operai nel Torinese: morti 5 lavoratori a Brandizzo Cinque persone soo state travolte e uccise da un treno in corsa nella notte a Torino. Le vittime, 5 operai, sono decedute sul colpo.

Cinque operai sono morti nel Torinese, travolti poco prima della mezzanotte di ieri da un treno sulla linea convenzionale Torino-Milano, a Brandizzo, a un chilometro dalla stazione ferroviaria in direzione Torino. Con gli operai c'erano altri due colleghi, solo sfiorati dal treno in corsa. I due sono rimasti illesi. Sotto shock il macchinista.

Il treno, come riferiscono i carabinieri, viaggiava a 160 chilometri all'ora e gli operai stavano eseguendo dei lavori di sostituzione di alcuni metri di binari vicino alla stazione. I treni resteranno sospesi per permettere il lavoro delle autorità.

Stando a quanto reso noto, i dipendenti lavoravano per una ditta esterna delle Ferrovie ed erano addetti alla manutenzione. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma sarebbe chiara. Non sono invece ancora chiare le cause dell'incidente sul lavoro che ha causato la morte dei 5 operai. I soccorritori accorsi sul posto hanno purtroppo rinvenuto resti umani anche a 300 metri dal punto dello schianto.

Il macchinista guidava con un altro collega in cabina. Il convoglio tecnico non in servizio procedeva a velocità elevata, superiore a 160 chilometri orari.

I soccorsi sul posto

Dopo l'incidente, sono accorsi sul posto sanitari, squadre di vigili del fuoco dei distaccamenti di Torino Stura Volpiano e Chivasso e i carabinieri di Chivasso, oltre agli agenti della polizia ferroviaria di Torino a cui competono le indagini su quanto accaduto. La zona è stata transennata. Stando alle prime informazioni sul caso, il luogo dell'incidente sarebbe (da sempre) completamente illuminato.

Le vittime dell'incidente sul lavoro

Gli operai avevano appena iniziato un intervento di sostituzione di alcuni metri di binari che avrebbe dovuto concludersi in alcune ore. Stando a quanto reso noto, erano dipendenti di una ditta esterna al gruppo Ferrovie dello Stato, la Sigifer di Borgo Vercelli. Rfi ha espresso "dolore e sconcerto" per quanto accaduto ai 5 lavoratori

Il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, medico, si è precipitato sul posto: "Si tratta – ha detto – di una tragedia enorme. Un collega tra i soccorritori mi ha detto di avere visto resti umani anche a 300 metri dal punto dell'impatto, una scena terribile".

I 5 operai sono stati identificati dopo ore di lavoro delle forze dell'ordine. Si tratta di Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, di Brandizzo; Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, di Vercelli; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso; Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli. Sulla morte dei lavoratori indaga la procura di Ivrea che acquisirà le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il macchinista del treno sarà probabilmente interrogato già in mattinata mentre alle 8.30 è atteso sul luogo del disastro il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.