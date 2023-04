Sciopero 21 aprile 2023, orari e voli garantiti: trasporto aereo a rischio fino a 24 ore Lo sciopero generale indetto da Cub per l’intera giornata di venerdì 21 aprile 2023 potrebbe avere un impatto concreto sul trasporto aereo. Lo stop parte dalle 00.01 e durerà fino alle ore 24.00, ma sono assicurati tutti i voli nelle fasce di garanzia 7.00/10.00 e 18.00/21.00.

A cura di Antonio Palma

Lo sciopero generale di venerdì 21 aprile 2023 riguarderà tutti i settori pubblici e privati e tutto il territorio nazionale per l'intera giornata ma potrebbe avere l'impatto maggiore sul trasporto aereo, come ammesso dallo stesso Cub, il sindacato di base che ha indetto la protesta dei lavoratori per il rinnovo dei contratti, la richiesta di aumento dei salari, l’introduzione del salario minimo e la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi e dell’energia. Lo sciopero scatterà dalla 00.01 del 21 aprile e durerà fino alle ore 24.00 dello stesso giorno e dunque metterà a rischio molti voli su tutto il territorio nazionale, anche se saranno assicurati i voli nelle fasce di garanzia 7.00/10.00 e 18.00/21.00 come spiegheremo successivamente fornendo l'elenco dei voli garantiti.

Le motivazioni dello sciopero il 21 aprile 2023

Lo sciopero del 21 aprile 2023 riguarderà in particolare il settore aereo dove "la crisi del comparto è ormai superata ma continua la precarietà, il lavoro sottopagato, la cancellazione dei diritti, i tagli occupazionali, la liquidazione/smembramento delle grandi aziende, l’abuso degli ammortizzatori sociali e la riduzione delle tutele sulla salute e sicurezza" come spiegano dalla Confederazione Unitaria di Base Cub nelle motivazioni dello sciopero. Problemi che per i l sindacato "hanno trasformato in un girone dantesco il comparto aereo-aeroportuale-indotto". Il contratto dell’handling va rinnovato con urgenza prevedendo € 270 di aumento mensile e circa € 6000 di arretrati. Dopo 6 anni dalla scadenza del CCNL dell’handling il conto è presto fatto per un V livello: il rinnovo, secondo il calcolo previsto dalle tabelle dell’Istat, affinché sia garantito il recupero del potere di acquisto dello stipendio, deve prevedere 270 euro al mese di aumento e circa 6000 euro di arretrati” aggiungono da Cub

Gli orari dello sciopero e le fasce di garanzia per gli aerei

L’astensione dal lavoro per lo sciopero di venerdì 21 aprile 2023 sarà valida per l'intera giornata ma è stata proclamata nel rispetto della disciplina dei servizi pubblici essenziali che prevedono fasce di garanzia per chi deve viaggiare. Questo è valido sia nel trasporto pubblico locale che nel trasporto aereo. A questo proposito, l'Enac, l'ente nazionale per l'aviazione civile, ha ricordato che son garantiti tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. Dovrà essere comunque assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero.

L'elenco dei voli garantiti il 21 aprile 2023

La stesso Enac ha fornito un elenco di voli garantiti durante lo sciopero generale del 21 aprile.

Voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale

EJU 3569 MALPENSA (LIMC) CAGLIARI (LIEE)

EJU 4103 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ)

EJU 4104 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN)

EJU 4115 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO)

EJU 4116 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

EJU 4063 VENEZIA (LIPZ) OLBIA (LIEO)

EJU 4064 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ)

RYR 1551 VENEZIA (LIPZ) CAGLIARI (LIEE)

RYR 1090 MALPENSA (LIMC) ALGHERO (LIEA)

VOE 1134 OLBIA (LIEO) FIUMICINO (LIRF)

VOE 1135 FIUMICINO (LIRF) OLBIA (LIEO)

VOE 1215 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ)

VOE 1532 PALERMO (LICJ) VERONA (LIPX)

VOE 1533 VERONA (LIPX) PALERMO (LICJ)

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

Voli intercontinentali:

Medio Oriente

MSR 706 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

ITY 806 FIUMCINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)

ELY 382 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

SVA 208 FIUMICINO (LIRF) RIYADH (OERK)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

MEA 236 MALPENSA (LIMC) BEIRUT (OLBA)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)

OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS)

ISR 336 CATANIA (LICC) TEL AVIV (LLBG)

AIZ 336 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

NOS 5462 VERONA (LIPX) MARSA ALAM (HEMA)

RYR 3154 BERGAMO (LIME) AMMAN (OJAI)

Nord America

DAL 175 MALPENSA (LIMC) ATLANTA (KATL)

AAL 199 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ITY 604 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ACA 895 MALPENSA (LIMC) MONTREAL (CYUL)

WJA 033 FIUMICINO (LIRF) CALGARY (CYYC)

UAL 41 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK NEWARK (KEWR)

Sub Area Sud Est Asiatico

SIA 377 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

CHH 7992 FIUMICINO (LIRF) CHONGQING (ZUCK)

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

NOS 763 LIMC (MALPENSA) ALMATY (UAAA)

Sub Continente Sub Asiatico

NOS 5248 MALPENSA (LIMC) AMRITSAR (VIAR)

Sub Area Giappone e Corea

KAL 932 FIUMICINO (LIRF) INCHEON (RKSI)

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO – HANEDA (RJTT)

Centro America e Sub Area Caraibica

NOS 522 VERONA (LIPX) LA ROMANA (MDLR)

Sud America

ITY 674 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR)

TAM 8121 FIUMICINO (LIRF) GUARULHOS (SBGR)

Come richiedere il rimborso per cancellazione o ritardo dei voli

In caso di volo cancellato per lo sciopero aereo del 21 aprile 2023, le compagnie aeree dovrebbero fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario. Chi subirà disagi e vedrà il proprio volo spostato o peggio annullato potrà chiedere il rimborso. Il regolamento Ce infatti stabilisce che lo sciopero non è una circostanza eccezionale e chi subisce disagi ha diritto a compensazione pecuniaria. In generale bisogna conservare il biglietto, che è la prova del contratto con la compagnia aerea, e poi redigere il cosiddetto modulo europeo, una sorta di format che tutte le compagnia devono mettere a disposizione del pubblico sulle proprie piattaforme. In questo modo si può richiedere il rimborso in via privata. Altrimenti, ci si può rivolgere ai professionisti specializzati ad aiutare i passeggeri incappati in queste situazioni