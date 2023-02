Sciopero 17 febbraio 2023, treni e mezzi a rischio per 24 ore: orari e fasce garantite città per città A rischio i trasporti venerdì 17 febbraio per uno sciopero di 24 ore di bus, treni, metro e tram indetto dai sindacati di base a livello nazionale. Tutti gli orari della protesta e le fasce di garanzia città per città: da Milano a Roma, passando per Napoli, Torino e Bologna.

A cura di Antonio Palma

Giornata nera per il trasporto pubblico locale venerdì 17 febbraio a causa di uno sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici indetto dai sindacati di base a livello nazionale a cui si affiancheranno altri scioperi indetti dai sindacati confederali per lo stesso settore ma diversi da città a città. Allo sciopero nazionale indetto da USB lavoro Privato per l’intera giornata, si uniscono lo sciopero FAISA-CONFAIL dell’EAV a Napoli e quelli indetti da FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-FNA/FAISA-CISAL per i lavoratori Seta di Reggio Emilia e Amag di Alessandria. Giorno decisamente critico dunque per i pendolari e per chi in generale è costretto a spostarsi con i mezzi pubblici come bus, metro e tram per andare la lavoro o a scuola ma in alcuni casi anche per chi si sposta con i treni regionali. Si fermano per 5 ore ad esempio le ferrovie Appulo lucane mentre Trenitalia ha comunicato che i treni regionali e suburbani circolanti sulla rete di Ferrovienord possono subire ritardi o variazioni. In ogni caso ci saranno orari e fasce di garanzia per i viaggiatori nelle città coinvolte.

Sciopero 17 febbraio, le motivazioni della protesta

Lo sciopero principale del trasporto pubblico locale di venerdì 17 febbraio è stato indetto dall’Unione Sindacale di base-Lavoro Privato per rivendicare “la centralità dei Trasporti Pubblici e del ruolo degli addetti al settore” e contro le “privatizzazioni selvagge, e i continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione”. “Il susseguirsi di rinnovi contrattuali “farsa” in cambio della crescente svendita dei diritti fa, di questo lavoro, un lavoro dal quale si “fugge”, sia per l’indisponibilità di sottostare al crescente decadimento dello stato dei servizi e i pesanti carichi di lavoro, sia per la gravosa responsabilità di una mansione priva di adeguati livelli di sicurezza con pesanti penalizzazioni salariali che inaspriscono ancor più le condizioni dell’attuale crisi economica e del carovita” spiegano da USb, lamentando servizi pubblici essenziali in totale abbandono con continui e pesanti tagli.

Sciopero dei treni il 17 febbraio: gli orari di Trenitalia

Oltre al trasporto pubblico locale, lo sciopero di venerdì 17 febbraio potrebbe dare vita a disagi anche per chi viaggia su alcune linee ferroviarie colpite indirettamente dalla protesta. In Piemonte ad esempio lo stop del personale dell’Infrastruttura Ferroviaria Gruppo Torinese Trasporti (Gtt) potrebbe comportare variazioni o cancellazioni ai treni regionali nel tratto di linea Settimo – Rivarolo. Lo stesso vale per i treni regionali delle linee Roma – Terni – Rieti – l’Aquila e Perugia S.Anna. – San Sepolcro, e gli autoservizi sostitutivi programmati in orario delle tratte Foligno – Terni, Terni – Orvieto, Terontola – Perugia, Orte – Terni, Chiusi – Orte, e Terni – Todi – Perugia P.S.G – Perugia S. Anna, questo a causa dello sciopero del personale della società Busitalia Sita Nord. Disagi a causa dello sciopero del personale di rete Ferrovienord anche sulle linee gestite da RFI da e per Malpensa Aeroporto, e per i treni delle relazioni S1 Saronno-Milano Passante-Lodi, S2 Mariano Comense-Milano Passante-Milano Rogoredo, S4 Camnago L.-Milano Cadorna, S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate, S13 Milano Bovisa-Pavia e i regionali Brescia-Iseo-Edolo. Infine variazioni anche sui treni della linea Trento – Bassano. In ogni caso Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto e le fasce di garanzia, come prevede la legge.

Orari e modalità dello sciopero il 17 febbraio a Milano

Milano sarà una delle grandi città più interessate dai disagi dello sciopero del trasporto pubblico locale di venerdì. Oltre ai lavoratori di tutte le aziende di mobilità locale, che si asterranno dal servizio dalle ore 00:01 alle 05:29 – dalle 08.31 alle 12.29 e dalle ore 15.31 a fine servizio, si prevedono disagi anche sulla rete ferroviaria per l'agitazione dei lavoratori di FerrovieNord, l'ente che gestisce le infrastrutture. A Milano a rischio ritardi e cancellazioni quindi autobus, tram e metropolitane Atm ma anche dei treni Trenord che viaggiano sulle linee regionali e suburbane che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna – da e per Saronno (S3), Seveso/Camnago (S4), Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese/Laveno – e la Brescia-Iseo-Edolo. Come elencato in precedenza, disagi anche sul servizio delle linee miste che transitano su entrambe le reti, FerrovieNord e Rfi. Saranno coinvolti anche i servizi aeroportuali Malpensa Express su Milano Cadorna e Milano Centrale e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Per garantire il collegamento con l'Aeroporto di Malpensa, saranno previsti autobus sostitutivi, in partenza da Milano Cadorna e Busto Arsizio FS. A Milano si fermano per 24 ore anche i lavoratori Stie per uno sciopero indetto dai sindacati di base.

Sciopero Atac e Cotral a Roma, gli orari e le fasce garantite

Lo sciopero nazionale del trasporto pubblico di ore 24 indetto da Usb prevede per Roma e il Lazio lo stop a bus, tram e metro Atac e Cotral dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio. Non saranno garantite le corse delle linee metropolitane A-B/B1-C previste dopo le ore 24

e le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24. Garantite dunque solo le corse sull'intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00. nella Capitale si asterranno dal lavoro anche i lavoratori Cotri, Roma Tpl e consorziate di Roma.

A Napoli scioperano i mezzi Eav e Anm

Napoli sarà un’altra città massicciamente interessata dallo sciopero di autobus, metropolitana e tram visto che saranno interessate anche trafficate linee ferroviarie regionali come quella Eav della Circumvesuviana. Lo sciopero indetto da Usb prevede stop ai mezzi Anm dalle ore 05,30 alle 08,30 e dalle 17,00 alle 20 (ultima partenza utile 30 minuti prima); Per SIPPIC Funicolare, stop dalle ore 05,30 alle 08,30 e dalle 17 alle 20; Per ATC Capri: dalle ore 05,30 alle 08,30 e dalle 17 alle 20 (ultima partenza utile 30 minuti prima); Per EAV Autolinee stop dalle ore 6.20 alle 8.15 e dalle ore 13.30 alle 17.35; Per Ferrovia Linee Vesuviane top dalle ore 6.18 alle 8.02 e dalle ore 13.18 alle 17.32; Per EAV Linee Flegree, stop dalle ore 05.00 alle 8.00 e dalle ore 14.30 alle 17.30; Per EAV Metro Campania Nord-Est (ex Ferrovia Alifana e Benevento) Napoli (linea Napoli Giugliano – Aversa) stop dalle ore 6.00 alle 8.30 e dalle ore 16.30 alle 20.00; Per EAV Metro Campania Nord-Est (ex Ferrovia Alifana e Benevento) Napoli (linea Napoli/Piedimonte Matese) stop dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20; Per EAV Metro Campania Nord-Est (ex Ferrovia Alifana e Benevento) Napoli (linea Napoli/Benevento) stop dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. A Napoli hanno indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 9 alle 13, anche i lavoratori Eav di FAISA-CONFAIL.

Lo sciopero dei mezzi il 17 febbraio nelle altre regioni d'Italia

Lo sciopero dei mezzi pubblici locali di venerdì riguarderà però tutta Italia da nord a sud. Secondo le indicazioni di Usb, a Torino ad esempio si ferma il servizio urbano, suburbano, metropolitana e centri di servizi al cliente, dalle 00:01 alle 05:59 – dalle ore 09:01 alle ore 13:59 e dalle 15:01 a fine servizio. Servizio extraurbano e servizio ferroviario sfmA – Venaria-Aereoporto-Ceres dalle ore 08:01 alle ore 13:59 e dalle 15:01 a fine servizio. Servizio Ferroviario sfm1-Rivarolo-Chieri dalle ore 00:01 alle ore 05:59; dalle 09:01 alle 17:59 e dalle 21:01 a fine servizio. A Bologna e Ferrara mezzi e biglietterie di fermano dalle 08:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino a fine servizio mentre il servizio scolastico dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 a fine servizio. In Emilia Romagna si fermano per 4 ore, dalle 8 a fine servizio, anche i lavoratori Seta, Bacino di Reggio Emilia, aderenti ai sindacati confederali. In Toscana e a Firenze stop dei mezzi pubblici At Autolinee toscane per 24 ore indetto da USB Lavoro Privato e Cobas con fascia uguale per tutta la regione. Il servizio sarà garantito solo tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. A Bolzano e provincia, servizi su gomma, funicolare, funivia e trenino del Renon si fermano dalle 00:01 alle ore 05.59, dalle 9.00 alle ore 11.59 e dalle 15.00 a fine turno di servizio; Personale viaggiante Ferroviario astensione dalle 00:01 alle 5.59 – dalle ore 9.00 alle 17.59 e dalle ore 21.00 a fine servizio. A Trento servizi su gomma, funivia e ferrovie FTM e FTB, si fermano dalle 00:01alle ore 5.29 – dalle ore 8.30 alle 15.59 e dalle ore 19.00 a fine turno di servizio.