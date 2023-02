Sciopero dei mezzi del 17 febbraio a Napoli: le corse garantite Eav per venerdì L’Eav ha pubblicato gli orari delle corse garantite (autobus, linee flegree e vesuviane) per lo sciopero indetto per il 17 febbraio da Usb e Confails – Faisa.

A cura di Nico Falco

Corse ridotte venerdì 17 febbraio per le linee Eav, per via dello sciopero proclamato da due organizzazioni sindacali: l'Usb per miglioramento delle condizioni lavorative, organizzative e retributive del personale (24 ore, per ferro e gomma) e Confails – Faisa per gestione e pianificazione turni (4 ore, dalle 9 alle 13, valido solo per la divisione automobilistica). Negli orari dello sciopero l'effettuazione di corse sarà subordinata al numero di lavoratori aderenti alla protesta. L'Eav ha pubblicato sul proprio sito l'elenco delle corse garantite e delle prime e ultime partenze per le linee gestite.

Di seguito, gli orari comunicati dall'Eav per il 17 febbraio 2023:

Linee Vesuviane

Fascia operatività servizio dalle ore 6:17 alle ore 08:03

da Napoli per:

Sorrento 06.18

Sarno 06.28

Baiano 06.26

Poggiomarino 06.35

Torre d. Greco via CDN 07.:02

Da Nola per Baiano: 06.54

da Poggiomarino per Sarno 06.38

per Napoli da:

Sorrento 06:24

Sarno 06:32

Baiano 06:32

Poggiomarino 06:28

Torre d. Greco via CDN 06:37

Pomigliano D’Arco 06:36

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

fascia operatività servizio dalle 6.17 alle 8.03

da Napoli per:

Sorrento DD 08:00

Sarno 07:40

Baiano 08:02

Poggiomarino 07:47

Torre d. Greco via CDN 07:26

Per Napoli da:

Sorrento DD 08:00

Sarno 07:20

Baiano 07:44

Poggiomarino 07:40

Torre d. Greco via CDN 07:49

Prime partenze garantite dopo lo sciopero

fascia operatività servizio dalle 13.18 alle 17.32

Da Napoli per:

Sorrento DD 13:36

Sarno 14:04

Baiano 13:38

Poggiomarino 13:23

Torre d. Greco via CDN 13:50

Per Napoli da:

Sorrento 13:36

Sarno 13:20

Baiano 13:44

Poggiomarino 13:40

Torre d. Greco via CDN 14:37

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

da Napoli per

Sorrento 17:06

Sarno 17:16

Baiano 17:14

Poggiomarino 17:23

Torre d. Greco via CDN 17:02

per Napoli da

Sorrento 16:48

Sarno 17:20

Baiano 16:56

Poggiomarino 17:16

Torre d. Greco via CDN 17:25

Linee Flegree

Servizio garantito dalle ore 5:00 alle ore 8:00 e dalle ore 14:30 alle 17:30

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

operatività servizio dalle 5:00 alle 8:00

da Montesanto per

Torregaveta 07:41

Licola 08:00

per Montesanto da

Torregaveta 07:54

Licola 07.56

Prime partenze garantite dopo lo sciopero

operatività servizio dalle 14.30 alle 17.30:

da Montesanto per Torregaveta 14:41

da Montesanto per Licola 14:48

per Montesanto da Torregaveta 14:34

per Montesanto da Licola 14:44

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

da Montesanto per

Torregaveta 17:21

Licola 17:12

per Montesanto da

Torregaveta 17:14

Licola 17:08

Linee Suburbane

Corse garantite con sciopero di 24 ore

da Napoli per Benevento: 7.00, 8.21, 21.13

per Napoli da Benevento: 5.44, 6.50, 18.49

da Napoli per Piedimonte: 7.50, 17.20, 20.30

per Napoli da Piedimonte: 5.10, 6.21, 17.21

Sulla Linea Napoli – Benevento sarà garantito il servizio automobilistico sostitutivo come da programma feriale.

Linea Metropolitana Piscinola – Aversa

Servizio garantito dalle ore 6:00 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

da Aversa per Piscinola: 8.15

per Aversa da Piscinola: 8.15

Prime partenze garantite dopo lo sciopero:

da Aversa per Piscinola: 16.30

per Aversa da Piscinola: 16.45

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

da Aversa per Piscinola: 19.45

per Aversa da Piscinola: 19.45

Servizio autobus

Area Esercizio Sorrentino/Torrese – bacino Nolano – bacino Napoletano

Linee della penisola sorrentina;

Napoli – Scafati e linee dei comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase;

Napoli – Nola e linee del vallo di Nola e Lauro: dalle ore 06,20 alle ore 08,15 – dalle ore 13,30 alle ore 17,35

Area Esercizio bacino Procida e Flegreo

Linee di Procida;

Linee della zona flegrea (Napoli – Monte di Procida e servizi di Bacoli): dalle ore 05,00 alle ore 08,00 – dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Linee urbane di Castellammare di Stabia

dalle ore 06,00 alle ore 09,00

dalle ore 17,00 alle ore 20,00

Linee urbane di Torre del Greco, Pomigliano d’Arco, Somma Vesuviana, Portici, San Giorgio a Cremano

dalle ore 05,30 alle ore 08,30 – dalle ore 17,30 alle ore 20,30

Linee di adduzione alle stazioni tra Pomigliano e Nola

dalle ore 05,30 alle ore 08,30 – dalle ore 17,30 alle ore 20,30

Pompei Vesuvio

dalle ore 05,30 alle ore 08,30 – dalle ore 17,30 alle ore 20,30