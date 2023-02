Sciopero mezzi 17 febbraio a Roma, gli orari Atac e Cotral: tram, bus e metro a rischio per 24 ore Sciopero dei mezzi a Roma venerdì 17 febbraio per 24 ore: fasce di garanzia dall’inizio del servizio diurno alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Disagi su bus e metro di Atac e Cotral.

È stato indetto per la giornata di domani, venerdì 17 febbraio 2023, uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale da parte del sindacato Usb per le "politiche aggressive di governo e aziende contro il trasporto pubblico locale, le privatizzazioni selvagge, il carovita, la sicurezza e il salario".

Come comunica Roma Mobilità, lo sciopero colpisce anche la città di Roma, dove il servizio non è garantito su tutta le rete di trasporti della municipalizzata dei trasporti Atac, sulle vetture Tpl e neppure sulla rete Cotral: disagi su tram, bus, metropolitane e i treni delle linee Termini-Centocelle; Roma-Civitacastellana-Viterbo e Metromare, più comunemente conosciuta come Roma-Lido.

La protesta ha la durata di 24 ore: i disagi sono previsti dalle ore 8.30 della mattina alle ore 17.00 e poi dalle ore 20.00 fino a fine servizio. Come di consueto, nel corso della giornata sono presenti fasce di garanzia: dall'inizio del servizio diurno fino alle ore 8.30 e poi dalle ore 17 alle 20. Attenzione, invece, alle linee notturni, che potrebbero subire disagi già con lo scattare della mezzanotte di venerdì 17.

Sciopero dei trasporti a Roma venerdì 17 febbraio: orari Atac per metro, bus e tram

Lo sciopero coinvolge tutti i mezzi Atac, Tpl e Cotral, ma anche tutti gli altri servizi pubblici non sono garantiti, dallo sportello permessi di piazzale degli Archivi (Eur) al contact center infomobilità, dalle attività del punto informativo di Termini al check point bus turistici di Aurelia, fino alle biglietterie e al servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

I mezzi in attività nel corso della giornata rispettano le fasce di garanzia: lo sciopero (con annessi disagi) è a partire dalle ore 8.30 alle 17 e poi dalle ore 20 fino a fine servizio.

Sciopero a Roma il 17 febbraio: orari dei mezzi e bus notturni

Possibili ripercussioni, invece, sono attese anche durante il servizio notturno già da stanotte. Nella notte fra giovedì 16 e venerdì 17 febbraio sono a rischio le linee di bus contrassegnate con la N. Nella notte successiva, fra il venerdì 17 e sabato 18, le linee notturne sono regolari mentre tutte le corse programmate oltre le ore 24 possono subire disagi. Si tratta degli autobus delle linee:

38,

44,

61,

86,

170,

246,

301,

314,

404,

444,

451,

664,

881,

916,

980.

Il 17 febbraio scioperano anche i bus Cotral

Non solo Atac: a partecipare allo sciopero c'è anche la rete di bus Cotral. Come la municipalizzata dei trasporti romana, anche i bus che attraversano la regione Lazio procedono regolarmente dall'inizio del servizio diurno fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20.

Dalle ore 8.31 alle 17 e dalle 20.01 fino a fine servizio, invece, si attendono disagi. Ulteriori aggiornamenti, come sempre, nel profilo Twitter.