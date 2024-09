video suggerito

Schianto tra auto e moto nel Pescarese, morto il cuoco palermitano Maurizio Scialabba: aveva 50 anni Un uomo di 50 anni è morto in un incidente stradale a Loreto Aprutino, un piccolo comune in provincia di Pescara. La vittima è il cuoco palermitano Maurizio Scialabba. L’uomo ha perso la vita sabato 14 settembre. Per circostanze ancora da chiarire, il 50enne, in sella alla sua moto, si è scontrato con una vettura che viaggiava nel senso di marcia opposto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Maurizio Scialabba, 50 anni

Un uomo di 50 anni è morto in un incidente stradale a Loreto Aprutino, un piccolo comune in provincia di Pescara. La vittima è il cuoco palermitano Maurizio Scialabba. Il 50enne ha perso la vita nel pomeriggio di sabato 14 settembre.

Secondo quanto è stato ricostruito, il Scialabba viaggiava sulla sua moto in contrada Paterno quando, per circostanze ancora da chiarire, si è scontrato con una vettura, una Dacia, che viaggiava nel senso di marcia opposto.

Lo schianto è stato fatale, l'uomo sarebbe morto sul colpo, come verificato dai sanitari del 118 giunti sul posto sia con un'ambulanza che con l'elicottero. Dopo l'incidente, il corpo è stato portato nell'obitorio dell'ospedale di Pescara.

Lo chef per molti anni aveva lavorato nel ristorante di Loreto "La Bilancia", da qualche settimana era stato assunto come dipendente in una mensa scolastica del posto.

"Maurizio era un ragazzo sorridente ed educato, con cui era un piacere lavorare. Era arrivato da noi circa quindici anni fa, ma da subito si era integrato benissimo", ha ricordato Renato Petrucci, cameriere de "La Bilancia", da poco in pensione, intervistato dal quotidiano Il Centro.

"Amava stare in compagnia e ci aveva voluto tutti con lui per la sua festa dei 50 anni. Aveva una grande passione per il suo mestiere e nel nostro ristorante era apprezzatissimo", ha aggiunto l'ex collega.

“Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Maurizio Scialabba, a causa di un tragico incidente stradale. Da qualche tempo dipendente del Comune di Pineto, in qualità di cuoco, si è fatto apprezzare per le sue qualità professionali e umane", ha scritto il sindaco di Pineto, Alberto Dell’Orletta, in un post sulla pagina del Comune.

"Alla sua famiglia le più sentite condoglianze da parte mia, dell’amministrazione comunale tutta e dei dipendenti del Comune”, si conclude il post. L'uomo lascia una moglie e due figli. Il 50enne aveva da poco perso un fratello a causa di una grave malattia.