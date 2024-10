video suggerito

Schianto frontale tra due auto vicino ad Alghero, muore un carabiniere: Pietro Mastino aveva 55 anni Un carabiniere di 55 anni, in servizio al Reparto operativo di Alghero, è morto in un grave incidente sulla strada provinciale 19. La vittima si chiamava Pietro Mastino, era originario di Montresta ma residente a Olmedo. Ferito gravemente un altro uomo. Per cause da accertare l’auto su cui viaggiava il 55enne, una Seat Ibiza, si è scontrata frontalmente con una Panda. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra, il carabiniere 55enne Pietro Mastino; a destra, una foto dell'incidente.

Nella mattinata di oggi, domenica 13 ottobre, un carabiniere di 55 anni, in servizio al Reparto operativo di Alghero, è morto in un grave incidente stradale. La vittima si chiamava Pietro Mastino. Nel sinistro, avvenuto intorno alle 7 sulla strada provinciale 19, che collega Alghero con Olmedo, è rimasto ferito gravemente un altro uomo.

Il 55enne viaggiava in direzione di Alghero per recarsi al lavoro. Era al volante della sua auto, una Seat Ibiza, quando, per cause che sono ancora in via di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Panda, in una curva situata a pochi chilometri dall'ingresso di Olmedo.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, la Polizia stradale, i Carabinieri e il personale sanitario del 118. L'intervento dei Vigili è stato complesso, hanno dovuto usare cesoie e divaricatori per estrarre uno dei due conducenti dal groviglio di lamiere della sua auto.

Il luogo dell'incidente

L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove purtroppo è arrivato già privo di vita. Anche l'altro automobilista è stato trasportato all'ospedale di Sassari. È rimasto ferito gravemente nell'incidente ma, a quanto si apprende, la sua vita non sarebbe in pericolo.

Il 55enne era originario di Montresta, ma viveva a Olmedo. Come riporta l‘Unione Sarda, per recarsi al lavoro percorreva ogni giorno la strada sulla quale, purtroppo, è deceduto, un breve tratto di circa 15 minuti.

"Di fronte ad una tragedia come quella che oggi colpisce la nostra Comunità non si può che rimanere attoniti e sgomenti. Se ne va un altro figlio di Montresta. Se ne va ancora troppo giovane, tradito da un destino beffardo. Se ne va un uomo delle Istituzioni che, dopo una lunga carriera, guardava con serenità all'imminente pensione", ha scritto sui social il sindaco di Montresta, Salvatore Salis.

"Ma se ne va, soprattutto, il figlio di una mamma che, come tutte le mamme del Mondo, mai avrebbe immaginato di accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. – aggiunge – Consapevoli che non c'è niente che possa lenire il loro dolore, ci stringiamo alla famiglia di Pietro Mastino in questo terribile momento".