Schiacciato dal cancello di casa mentre gioca: gravissimo bambino di 10 anni a Sassari Il piccolo è attualmente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santissima Annunziata. È rimasto schiacciato da un pesante cancello mentre giocava.

A cura di Davide Falcioni

Un bimbo di 10 anni è rimasto schiacciato da un cancello nelle campagne di Sassari ed è attualmente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santissima Annunziata. L'incidente è avvenuto oggi, intorno alle 12, in una villetta nella zona di Viziliu, nelle campagne del rione satellite Li Punti.

I familiari hanno udino un frastuono e hanno trovato il piccolo intrappolato sotto il cancello. Hanno liberato il bambino e lo hanno trasportato fino a un bar del vicino quartiere Li Punti. Qui hanno chiamato i soccorsi. Un'ambulanza del 118 ha accompagnato il bimbo all'ospedale di Sassari.

Ieri un bambino morto schiacciato da una porta di calcio

L'incidente si è verificato all'indomani di una tragedia dalla dinamica non molto diversa che si è consumata ieri pomeriggio a San Nicola di Ozieri, in provincia di Sassari. Qui Gioele, un bimbo di 10 anni, stava giocando a calcio in un campetto quando è stato travolto dalla struttura della porta di difesa. Stando alle prime ricostruzioni, il bambino vi avrebbe sbattuto violentemente contro. L'impatto avrebbe poi provocato la caduta della porta di calcio, rovinatagli addosso mentre correva. Il bambino, colpito con violenza al torace, è rimasto a terra privo di sensi. L’allarme è stato dato immediatamente dai compagni di gioco.

Tempestivo l'intervento dei soccorritori, che per 40 minuti hanno praticato su Gioele le manovre rianimatorie necessarie, rivelatesi purtroppo inutili. La tragedia si è consumata poche ore prima della festa patronale, che si è svolta comunque ed ha visto la presenza di Fedez. Il clima festoso e spensierato, a poche ore da una tragedia familiare, ha dato il là a non poche polemiche sull'opportunità di confermare il programma dei festeggiamenti come se nulla fosse accaduto.