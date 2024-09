video suggerito

Porta di calcio gli cade addosso al campetto, bimbo di 10 anni muore a Ozieri davanti ai genitori Un bambino di 10 anni è morto oggi presso il capo sportivo Meledina a Ozieri (Sassari) dove sarebbe stato schiacciato da una porta di calcio che cadutagli addosso. La tragedia davanti agli occhi dei genitori.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Ozieri (Sassari): un bambino di 10 anni è morto schiacciato da una porta di calcio mentre giocava con i compagni di squadra nel capo sportivo Meledina. Per la giovanissima vittima non c'è stato da nulla da fare nonostante gli sforzi dei presenti per rianimarlo.

Secondo una prima ricostruzione il bimbo sarebbe rimasto schiacciato dalla caduta di una porta da calcio. L'incidente è avvenuto poco dopo le 18: tre ragazzini erano entrati nel campo per dare due calci al pallone. Una porta di quelle mobili, che generalmente si usano durante gli allenamenti per ridurre le dimensioni del terreno, per motivi che sono tuttora in fase di accertamento, ha ceduto cadendo addosso al piccolo. Inutili i soccorsi di un'ambulanza base, di una medicalizzata e dell'elisoccorso. Il bambino è andato in arresto cardiaco.

È morto sotto agli occhi dei genitori e dei presenti, attoniti e sotto choc per quanto accaduto. I militari hanno immediatamente avviato le indagini per stabilire con esattezza i tratti di una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. La Procura di Sassari ha disposto l'autopsia sul corpo della piccola vittima.

Nel centro del Logudoro sono giorni di festa per la Beata Vergine del Rimedio e oggi era in programma un'esibizione del rapper Fedez. Ma la tragedia non ha fermato i festeggiamenti. "Il comitato e i soci si stringono al dolore dei genitori e familiari tutti per la prematura perdita – si legge sul profilo Facebook dell'associazione Beata vergine del rimedio di Ozieri – Per questioni gestionali e organizzative la festa si svolgerà come da programma".