Scende dall’auto sulla A1 e muore travolto da un tir: l’autista non si ferma e prosegue la corsa

Un 32enne è morto dopo essere stato investito da un tir ‘pirata’ che non si è infatti fermato a prestare soccorso: la tragedia alle 17.15 sulla A1 all’altezza del chilometro 135 in direzione Sud.

Tragedia sulla A1. Un 32enne è morto dopo essere stato investito da un tir ‘pirata' che non si è infatti fermato a prestare soccorso. Stando alle prime informazioni su quanto accaduto, erano da poco passate le 17.15 quando sulla A1 all'altezza del chilometro 135 in direzione Sud, poco prima del casello di Reggio Emilia è accaduta la tragedia.

L'uomo era a bordo di un Doblò e stava viaggiava insieme ad altre persone. All'improvviso però sarebbe sceso dal veicolo che si sarebbe trovato sulla corsia centrale, il motivo è ancora da chiarire. Un attimo dopo è stato travolto da un grosso autocarro che al posto di fermarsi ha continuato la sua corsa.

Subito sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 ma per il 32enne non c'è stato più nulla da fare. Sarebbe morto sul colpo. Sul posto, oltre alla Polizia Stradale, anche i Vigili del Fuoco che sono alla ricerca ora dell'autista. Tra le ipotesi quella che chi era alla guida del tir non si sia accorto di nulla.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dall'incidente al gesto estremo.