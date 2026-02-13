Scende dall’auto a bordo strada dopo un guasto e viene travolta da una macchina: muore sotto gli occhi del marito

Mendije Bardosana è morta in un incidente a Bentivoglio, nel Bolognese: è morta travolta da una macchina dopo che si era fermata al lato di una strada perché la sua auto era andata in panne. La donna era in compagnia del marito che ha visto la tragedia senza poter fare nulla.

Gravissimo incidente nella sera di ieri 13 febbraio a Bentivoglio, nel Bolognese. Stando a quanto accaduto, una donna di 59 anni è morta travolta da una macchina dopo che si era fermata al lato di una strada perché la sua auto era andata in panne. Con la donna c'era il marito, che è rimasto illeso. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 ma per la donna non c'è stato più nulla da fare. La vittima è Mendije Bardosana, originaria dell'ex Jugoslavia e residente nel Bolognese.

La tragedia è avvenuta poco prima delle 20 in via Santa Maria in Duno. La donna era in auto con suo marito, un 60enne, quando la macchina ha avuto un problema tanto da costringere la coppia a fermarsi a lato della strada. La donna, così come l'uomo, è scesa dalla vettura. Poco dopo è sopraggiunta una macchina con alla guida un 27enne che – ancora da chiarire il motivo – ha colpito l'auto della coppia e quindi anche la 59enne che si trovava davanti. L'impatto è stato violento: la vittima è stata sbalzata via, finendo in un canale sottostante.

Sul posto in poco tempo sono arrivati i sanitari e i medici con due ambulanze e l'elisoccorso: a nulla sono serviti i tentativi di salvare la vita alla donna. Il 27enne invece è stato portato in ospedale a Bentivoglio per tutti gli accertamenti del caso. Ora sull'accaduto indagano i carabinieri di Molinella.