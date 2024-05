Scarcerato il marito di Siu, il Gip non convalida l’arresto: ma non potrà avvicinarsi all’influencer

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Ancora una svolta nel caso dell'influencer Siu, al secolo Soukaina El Basri, risvegliatasi dal coma nei giorni scorsi dopo un arresto cardiaco. Il marito Jonathan Maldonato, che era stato fermato con l'accusa di tentato omicidio, è stato scarcerato. Il Gip ha deciso di non convalidare l'arresto dell'uomo all'indomani dell'udienza, durata circa 4 ore, nella quale quest'ultimo ha sostenuto la tesi che la donna si era inferta una ferita da sola e aveva chiesto al marito di raccontare la versione di un incidente domestico.

Il giudice ha disposto per Maldonato l'obbligo di firma e il divieto di avvicinamento alla donna. Il 37enne si è sempre dichiarato innocente. Durante l'udienza di ieri, ha ripetuto l’ultima versione dei fatti, ovvero che la moglie si era inferta la ferita da sola e gli aveva chiesto di raccontare la versione dell'incidente.

Bisognerà leggere la motivazione del giudice per capire i motivi della mancata conferma del fermo. Di certo, la difesa, rappresentata dall’avvocato Giovanna Barbotto, ha chiesto una misura meno afflittiva rispetto alla detenzione, sostenendo che non ci fosse pericolo di fuga.

Intanto, non è ancora chiaro se e quali provvedimenti saranno presi per le due figlie della coppia, di 4 e 6 anni. Al momento sono affidate ai nonni paterni, mentre la madre resta ricoverata all'ospedale di Novara in prognosi riservata a causa di una ferita al petto. Nel pool della difesa della famiglia di Siu ci sarà anche l'ex comandante dei Ris di Parma, Luciano Garofano.

L'influencer 30enne Siu

Il prossimo step nelle indagini è atteso per martedì, con un nuovo sopralluogo nella casa della coppia a Biella, attualmente sequestrata, i cui sigilli sarebbero stati violati secondo gli agenti dall'indagato lo scorso lunedì mattina per "inquinare le prove". Ma si attendono le prossime ore per saperne di più.