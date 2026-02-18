L’influencer Siu trovata in casa con un foro nel petto nel 2024, il marito a processo per tentato omicidio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il caso dell'influencer Siu ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Era stata trovata ferita nella villetta di via Coppa nel maggio del 2024 con un foro al petto Soukania El Basri. L'influencer Siu era stata soccorsa dalle autorità nell'abitazione di Chiavazza, nel Biellese, dove viveva con il compagno. Inizialmente aveva dichiarato di essersi procurata la ferita cadendo, ma le sue condizioni erano presto peggiorate e la donna era finita in coma farmacologico, prima all'ospedale di Novara e poi a Biella. La Procura di Biella, alla fine, aveva puntato il dito contro il marito dell'influencer, sostenendo che l'avesse aggredita perché geloso della sua visibilità.

L'uomo era finito agli arresti e la sua difesa aveva ipotizzato un atto autolesionista di Siu legato a fatti simili pregressi. Per un anno e mezzo la squadra mobile e la scientifica di Torino hanno indagato e fatto sopralluoghi nella villetta, confermando quanto portato avanti dalla procura, ossia l'ipotesi del tentato omicidio.

Il prossimo 18 giugno si aprirà il processo a carico del compagno della donna, Jonathan Maldonato. Al momento resta il giallo dell'arma usata e mai ritrovata:la donna ora vive in una comunità del Canavese con le figlie. L'uomo è accusato di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.

L'imputato è assistito dai legali Massimo Pozzo e Giovanna Barbotto e ha scelto di non accedere a riti alternativi, puntando al dibattimento. L'influencer biellese, invece, si è costituita parte civile nel processo. La testimonianza in aula è considerata dagli inquirenti cruciale per arrivare alla verità in sede legale. Finora però Siu non avrebbe mai fornito elementi decisivi per chiarire cosa sia accaduto nel maggio del 2024: la donna è stata infatti sentita dal Tribunale dei Minori per l'affidamento delle bambine e in sede di indagine per quanto riguarda i maltrattamenti.