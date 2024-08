video suggerito

L'influencer Siu dimessa dall'ospedale parla col pm: cosa è emerso dopo la sua testimonianza Torna a casa Soukaina El Basri, l'influencer biellese Siu finita in ospedale a maggio per una ferita al petto che secondo la Procura le avrebbe inferto il marito Jonathan Maldonato. La donna è stata sentita dal pm, ma quanto ha riferito non avrebbe portato a una svolta nelle indagini.

A cura di Susanna Picone

A circa tre mesi dalla ferita al petto che l’aveva portata in ospedale in gravissime condizioni, la trentenne Soukaina El Basri – influencer di Biella nota sui social come Siu – è stata dimessa e ha potuto parlare col pm titolare delle indagini.

Soukaina El Basri era stata portata il 16 maggio scorso dal marito Jonathan Maldonato all'ospedale degli Infermi di Ponderano (Biella). Ai medici l’uomo aveva detto che la moglie era caduta in casa, versione confermata anche dalla stessa Siu quando era ancora cosciente. Ma quella ricostruzione era apparsa subito poco credibile e dopo non molto il marito di Siu era stato arrestato: nonostante lui abbia respinto ogni accusa cambiando anche versione su quanto sarebbe accaduto in casa, è ancora indagato per tentato omicidio (nei suoi confronti vige la misura dell’obbligo di firma).

Fondamentale doveva essere proprio l'attesa testimonianza della donna che però, a quanto pare, non ha consentito di dare una svolta alle indagini. Del racconto di Siu fatto agli inquirenti in realtà non è trapelato praticamente nulla, solo che le sue parole non sarebbero appunto state particolarmente utili a chiarire l’accaduto.

Soukaina El Basri, dimessa nei giorni scorsi dall'ospedale di Biella (dove era stata trasferita dall'ospedale Maggiore di Novara), è stata ascoltata dal pm della procura di Biella che indaga sull'ipotesi del tentato omicidio che sarebbe avvenuto nella sua casa a Chiavazza. Secondo l'ipotesi della procura, la ferita al petto che ha prodotto l'emorragia sarebbe stata procurata con un corpo affilato, compatibile con uno stiletto e quel colpo sarebbe stato sferrato proprio dal marito.

La casa di Chiavazza in cui si è verificato il ferimento è ancora sotto sequestro e si aspettano alcuni esiti dei vari sopralluoghi della polizia scientifica, Soukaina El Basri intanto è andata a stare da alcuni parenti.