video suggerito

L’influencer Siu trasferita da Novara all’ospedale di Biella: non è stata ancora sentita dagli inquirenti Soukaina El Basri, l’influencer di 30 anni conosciuta in rete con il nome di ‘Siu’, è stata trasferita in ospedale a Biella per poter essere più vicina ai familiari. Settimane fa la donna era arrivata al pronto soccorso del nosocomio insieme al marito con una ferita al petto, i due avevano parlato di un incidente. Siu non è ancora stata sentita dalla Procura che indaga sul caso, l’uomo è accusato di tentato omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il caso dell'influencer Siu ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Soukaina El Basri, 30 anni, l'influencer nota in rete con il nome di ‘Siu‘, è stata trasferita in ospedale a Biella nella giornata di oggi, giovedì 6 giugno, così da poter essere più vicina ai suoi familiari. La donna a metà maggio era arrivata al pronto soccorso della città del Piemonte settentrionale insieme al marito di 36 anni, Jonathan Maldonato, con una ferita al petto.

In quell'occasione i due avevano parlato di un incidente domestico. La lesione sarebbe stata causata da qualcosa come un punteruolo o una forbice, che le ha reciso l'aorta mammaria. Era stata portata quindi d'urgenza all'ospedale Maggiore di Novara, entrando in coma farmacologico.

Da una settimana la 30enne si è risvegliata e ora le sue condizioni sembrano stabili. È per questo motivo che i medici hanno deciso di trasferirla al nosocomio di Biella. L'influencer non è stata ancora interrogata dalla Procura, gli inquirenti stanno continuando a indagare per il reato di tentato omicidio. Sotto accusa è finito proprio il marito della donna, che era stato fermato e portato in carcere.

Secondo quanto aveva raccontato l'uomo ai magistrati, la moglie avrebbe tentato il suicidio. Nella villetta di Chiavazza, teatro del fatto e dove i due abitavano con le figlie di 4 e 6 anni, sono stati effettuati alcuni sopralluoghi alla ricerca dell'arma e di tracce di sangue. Tra la giovane donna e suo marito, a quanto emerso, pare che i rapporti fossero problematici e proprio questa situazione ha fatto pensare agli inquirenti che quanto successo non sia un incidente.

Dopo l'arresto sul caso era intervenuta la procuratrice di Biella Teresa Angela Camelio: "Abbiamo avviato le indagini a 360 gradi inviando le informazioni di garanzia necessarie. L'ipotesi di una caduta accidentale o di un gesto anticonservativo – ha spiegato – non sono verosimili con quanto abbiamo raccolto".

Maldonato è stato successivamente scarcerato, visto che il giudice per l'indagine preliminare non ha convalidato l'arresto, ma ha disposto l'obbligo di firma e il divieto di avvicinamento alla moglie per l'accusa di maltrattamenti.