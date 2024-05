L’influencer Soukaina El Basri ricoverata in fin di vita all’ospedale di Novara è uscita dal coma

L’influencer di Biella Siu, ricoverata a Novara in fin di vita, è uscita dal coma. La 30enne Soukaina El Basri è stata trasportata in ospedale dopo una sospetta aggressione. In stato di fermo il marito Jonathan Maldonato con l’accusa di tentato omicidio.