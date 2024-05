video suggerito

Indagato per tentato omicidio il marito di Siu, l’influencer ferita e ricoverata in fin di vita Per il ferimento dell’influencer 30enne Soukaina El Basri, conosciuta sui social come Siu e ora ricoverata in fin di vita all’ospedale di Novara, è stato indagato il marito della donna con l’accusa di tentato omicidio. Lo ha riferito la Procuratrice di Biella durante un breve incontro con i giornalisti avvenuto fuori dal Palazzo di Giustizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

149 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per il ferimento dell'influencer 30enne Soukaina El Basri, conosciuta sui social come Siu e ricoverata in fin di vita all'ospedale di Novara, è stato indagato il marito della donna, Jonathan Maldonato, con l'accusa di tentato omicidio. Lo ha riferito la Procuratrice di Biella, Teresa Angela Camelio, durante un breve incontro con i giornalisti avvenuto fuori dal Palazzo di Giustizia.

Il marito Jonathan è indagato per tentato omicidio

La pm ha precisato inoltre che il marito della donna indagato è stato sentito e che, al momento dei fatti, risulta fosse l'unica persona presente in casa ma che, al momento, non è stato sottoposto a fermo.

La 30enne, di origini marocchine, ha un foro nel petto ed è stato dato l'incarico a un perito di verificare se sia compatibile con un'arma bianca. Al momento le condizioni della giovane continuano a essere gravi.

Giovedì il marito della 30enne avrebbe chiamato il 118 dicendo che la moglie si era ferita cadendo e sbattendo violentemente sullo spigolo aguzzo di una cassettiera. Nell'abitazione della coppia, che ha due figlie di 5 e 6 anni, sembra sia stato trovato molto sangue e a tutto questo si aggiunge anche il foro sul petto.

La versione è stata infatti ritenuta poco credibile dai medici che hanno chiamato la polizia, che ha anche sequestrato l'appartamento dove sarebbe avvenuto il fatto. I sanitari che hanno in cura l'influencer ipotizzano che la ferita possa essere stata provocata da un oggetto appuntito compatibile con un punteruolo.

I presunti problemi tra Siu e il marito

La polizia scientifica ha già compiuto nelle scorse ore una serie di rilievi nella casa nel rione di Chiavazza dove è avvenuto l'episodio del ferimento dell'influencer. La pm Camelio ha aggiunto che l'accesso è avvenuto dopo un giorno dal ricovero, "quando il pubblico ministero titolare delle indagini ne ha verificato la necessità".

"Dovremmo ancora ricorrere a un ulteriore sopralluogo – ha aggiunto – per verificare se ci sono altre stanze interessate, se ci sono altre tracce". Secondo quanto si apprende, Soukaina e il marito stavano vivendo un periodo burrascoso della loro relazione. Nelle scorse ore sono stati sentiti anche altri familiari della 30enne, in particolare il fratello e la sorella.