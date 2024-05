video suggerito

Un’amica di Siu, influencer gravemente ferita: “Lei appunto avrebbe voluto lasciare il marito” Un’amica di Siu ha raccontato il suo rapporto con il marito: “Sapevo che le cose tra di loro non andavano bene già da tempo e che lei appunto avrebbe voluto lasciarlo, ma faceva fatica per via dei figli”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Siu, l'influencer trentenne ricoverata in coma farmacologico all'ospedale di Biella, avrebbe voluto lasciare il marito Jonathan Maldonato da tempo. La donna l'aveva confidato a un'amica che, ai microfoni di "Pomeriggio Cinque", ha raccontato: "Sapevo che le cose tra di loro non andavano bene già da tempo e che lei appunto avrebbe voluto lasciarlo, ma faceva fatica per via dei figli". La versione dell'amica di Soukaina El Basri potrebbe confermare quanto già emerso negli ultimi giorni, ovvero che tra la giovane donna e suo marito i rapporti erano problematici; non a caso a quanto emerso ci sarebbe anche una denuncia per maltrattamenti di qualche mese fa – poi ritirata – di Siu verso l'uomo.

Fermato la scorsa notte dopo un lungo interrogatorio, Jonathan Maldonato ha fornito agli inquirenti una nuova versione su quanto accaduto. Dopo aver detto che "la ferita lacero contusa nel torace" che ha provocato la "lacerazione della arteria mammaria" della moglie, l'influencer Siu, "sarebbe stata provocata dall’angolo di un mobile sul quale la stesse sarebbe scivolata", l'uomo ha cambiato versione sostenendo che la ferita sarebbe stata causata da "un gesto autolesionistico" che la moglie "si sarebbe provocata in modo autonomo".

Nel frattempo la procura ha comunicato di aver effettuato un secondo sopralluogo presso l’immobile sequestrato in cui Maldonato avrebbe indicato la presunta arma con la quale Siu si sarebbe colpita. Sono però emerse anche altre anomalie rispetto al racconto del marito ora al vaglio degli inquirenti. Per questo e "considerata la gravità indiziaria acquisita e rilevato la concretizzazione di un pericolo di fuga", la Procura ha emesso il fermo per Maldonato, con l'accusa di tentato omicidio pluriaggravato. Ora l'uomo è in carcere a Biella in attesa della convalida. La procuratrice capo di Biella, Teresa Angela Camelio, ha firmato un ordine restrittivo nei suoi confronti.

Quanto a Siu, invece, resta in ospedale in gravi condizioni tenuta in coma farmacologico. La donna non sarebbe in pericolo di vita. Soukaina El Bari si fa chiamare Siu e ha 80mila follower su Instagram. Nel suo profilo tantissime fotografie dove consiglia abiti e prodotti cosmetici. Il marito invece lavora in una azienda di caffè a Gattinara, nel Vercellese.