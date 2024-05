video suggerito

Chi è Siu, l’influencer 30enne di Biella ricoverata in terapia intensiva Soukaina El Basri è in gravi condizioni dopo essere stata soccorsa in casa sua con una ferita al petto. Chi è l’influencer col nome d’arte Siu per le cui ferite la Procura di Biella ha iscritto il marito nel registro degli indagati per il reato di tentato omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Soukaina El Basri, l’influencer col nome d'arte Siu, è ricoverata in terapia intensiva a Biella dopo essere stata trovata esanime a terra in casa sua dal marito ora indagato per il reato di tentato omicidio. La donna di 30 anni di origine marocchina, sposata e con due figlie piccole, presentava un foro nel petto e aveva perso molto sangue quando è stata soccorsa. Per il marito sarebbe vittima di una brutta caduta accidentale sullo spigolo aguzzo di una cassettiera ma il caso è in mano alla Procura di Biella che sta indagando per accertare i fatti e ha iscritto l'uomo nel registro degli indagati per il reato di tentato omicidio.

Chi è Siu, la carriera di Soukaina El Basri da influencer e modella

Siu, nome d'arte di Soukaina El Basri, è una modella e influencer molto attiva su Instagram dove il suo profilo vanta oltre 80mila follower. Qui si mostra in numerosi scatti da modella concentrando la sua attività nel mondo del beauty con collaborazioni con diverse aziende di cosmetici e prodotti per il corpo ma anche di abbigliamento. "Dopo anni come influencer, ho deciso di aiutare le mie followers. Svelando i segreti per essere belle e in forma anche con la vita frenetica di una giovane donna lavoratrice o mamma" si descrive Siu nei suoi profili social dove si definisce anche Creator di video attraverso i quali da anni dispensa consigli alle donne.

Siu è sposata con Jonathan Maldonato ed ha due figlie

Nei profili social di Siu appaiono in qualche scatto anche le sue figlie, due bimbe cinque e sei anni avute dal marito Jonathan Maldonato, l'uomo che giovedì scorso ha lanciato l'allarme chiamando il 118 e che ora è indagato. I due si conoscono da giovanissimi prima di convolare a nozze nel 2018. La loro ultima foto famigliare sui social risale a quindici giorni fa quando si sono mostrati con le loro bimbe in posa per un compleanno. Dietro l’immagine di una famiglia felice, però, gli investigatori sospettino posa esserci dell'altro. Alcuni amici avrebbero consegnato dei messaggi che testimonierebbero che il rapporto tra i due coniugi non fosse sereno. La loro casa intanto è stata sequestrata.