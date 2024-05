video suggerito

L'amica dell'influencer Siu: "Il marito non voleva lavorasse sui set. Lei non avrebbe mai tentato suicidio" L'amica dell'influencer Soukaina El Basri, ricoverata a Novara con un buco nel petto, ha raccontato a Fanpage.it l'amore di Siu per il suo lavoro e le difficoltà che la modella aveva attraversato nel rapporto con il marito Jonathan Maldonato. "Lui non voleva che Siu lavorasse sul set".

A cura di Gabriella Mazzeo

Indira Acosta Arismendi e l'influencer e amica Siu

È uscita dal coma l'influencer e modella Soukaina El Basri, nota sul web come Siu. La 30enne è tuttora ricoverata presso l'ospedale di Novara con un vero e proprio buco sul petto e le sue condizioni erano state definite gravi dai medici che l'avevano presa in cura nel reparto di rianimazione. Il marito, Jonathan Maldonato, è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio.

"Nessuno ci sperava più – ha detto con un sospiro di sollievo a Fanpage.it l'amica e collega Indira Acosta Arismendi -. Poteva andare molto peggio, questa è una bellissima notizia per noi oggi. Il suo risveglio è stato un vero e proprio miracolo".

Le due si sono incontrate su un set fotografico nel gennaio del 2022. "Eravamo a una sfilata a Sanremo – ha ricordato la donna -. Ci siamo strette la mano e da quel giorno siamo diventate amiche, abbiamo collaborato tante volte per diverse iniziative, poi però nel 2023 c'è stato un lungo periodo di allontanamento del quale avevamo parlato soltanto di recente".

Siu e il marito Jonathan Maldonato

Siu aveva raccontato all'amica dei problemi con il marito

Dopo un lungo silenzio in chat e nella casella dei messaggi privati sui social, infatti, Siu aveva contattato l'amica e collega per spiegarle i motivi del suo allontanamento. "Mi ha detto di aver avuto problemi con il marito – ha spiegato Indira -. Io mi ero comprensibilmente allontanata perché Siu non si era più presentata a un evento che avremmo dovuto fare insieme. Non aveva più risposto neanche a messaggi e telefonate, così mi ero fatta da parte. Un mese fa mi ha cercato per raccontarmi quello che stava vivendo: mi ha detto di aver avuto un periodo buio con il marito, mi ha anche parlato della denuncia che aveva fatto nei suoi confronti e del periodo di separazione che avevano attraversato, poi però ha detto che si era tutto risolto e che presto sarebbe tornata sul set e agli eventi che avevamo programmato insieme".

Una rinnovata serenità, quella che l'influencer aveva raccontato all'amica, che però era durata poco. "Anche il giorno del suo compleanno abbiamo parlato, era tranquilla. Non mi ha detto nulla di suo marito, non so se fosse con lei, ma sicuramente Siu stava festeggiando con le sue bambine. Sono le persone che ama di più al mondo, sacrificherebbe la vita per loro".

"Siu non era depressa, amava il lavoro e le figlie"

Qualche settimana dopo il compleanno con le figlie, però, Jonathan Maldonato ha contattato il 118 per dire che sua moglie era rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente domestico. Messo alle strette dagli investigatori, l'uomo ha poi affermato di aver in realtà disarmato la donna mentre stava cercando di togliersi la vita e di aver mentito solo su richiesta di lei.

"Siu depressa? Assolutamente no – ha commentato l'amica nell'intervista a Fanpage.it -. Siu non era depressa, è anzi una persona estremamente reattiva. Non avrebbe mai provato a togliersi la vita anche perché non voleva lasciare le figlie da sole, lo ha sempre detto. Amava il suo lavoro e le sue bambine, non era assolutamente propensa a compiere un gesto del genere".

L'influencer 30enne Siu

L'amica di Siu: "Non escludo un'aggressione da parte del marito"

"Qualcuno ha scritto che Siu era succube del compagno, ma non è così. Siu non sembrava affatto sottomessa, ha sempre lottato per la sua libertà: suo marito non voleva che lei facesse il lavoro di modella o che avesse contatti con i fotografi, ma lei ha sempre continuato". Almeno fino al 2023, spiega la donna, quando per un lungo periodo Siu ha potuto lavorare soltanto da casa propria.

"Mi ha raccontato tutto un mese fa. Mi ha detto che aveva denunciato il marito, che aveva pure provato a lasciarlo e che lui aveva minacciato di portarle via le bambine. Poi ha aggiunto che le cose erano tornate alla normalità. Io penso che Siu avesse smesso di lavorare proprio per paura che lui potesse toglierle le figlie, era l'unico motivo per il quale avrebbe potuto cedere. Forse con la stessa paura aveva riaccolto il marito in casa. Sicuramente c'è qualcosa che finora non ha raccontato e in tante occasioni ha protetto il partner".

Secondo l'influencer piemontese, i sospetti su un'aggressione da parte di Maldonato potrebbero essere concreti. "Non escludo un'aggressione da parte sua, certo – ha spiegato Indira -. A questo punto, anche alla luce di quello che Siu mi aveva detto, lo ritengo possibile. Speriamo sia lei a raccontarci come sono andate le cose adesso. Soprattutto spero che racconti una volta per tutte la verità e che non lo protegga per paura. Siamo tutti impazienti di riabbracciarla e di vederla stare bene".