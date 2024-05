video suggerito

“Siu aveva già tentato il suicidio, quel giorno era nervosa”: l’interrogatorio del marito dell’influencer La difesa di Jonathan Maldonato, marito di Soukraina El Basri, l’influncer Siu ricoverata in ospedale, accusato di tentato omicidio: “Quando ero in chiamata con il 118 Soukaina mi ha indicato quel mobile con la testa dicendomi ‘il mobile, il mobile’, e io ho colto questa cosa e sono andato ad appoggiare la mano sporca di sangue sul mobile”. Gli stralci dell’interrogatorio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

L'influencer Siu e suo marito

È il pomeriggio del 18 maggio, due giorni dopo che Jonathan Maldonato chiama i soccorsi perché sua moglie, l’influencer biellese Soukraina El Basri – una trentenne di origine marocchina nota sui social come Siu– finisce in ospedale con una ferita al petto. Quel giorno Maldonato, 36enne sposato con Siu dal 2018 e padre di due bimbe piccole, fornisce la sua versione dei fatti al pubblico ministero Paola Francesca Ranieri e al capo della Squadra mobile della questura di Biella.

La difesa di Jonathan Maldonato

Prova a spiegare perché cambia versione su quanto accaduto nella loro casa di Chiavazza – in un primo momento Maldonato dirà che la moglie si è ferita in seguito a un incidente domestico, poi parlerà di un gesto di autolesionismo da parte della compagna – e dirà qualcosa di più su Siu, a suo dire una donna “molto nervosa” in questo periodo “a causa della morte del fratello in Marocco, delle condizioni di salute di un altro fratello e per l’attuale comportamento di un suo ex che la contattava insistentemente su Instagram”.

Il Corriere della Sera pubblica oggi alcuni stralci del verbale dell’interrogatorio di Jonathan Maldonato, attualmente in stato di fermo per il tentato omicidio della moglie (l’uomo è in carcere dalla sera del 22 maggio). Racconta che Siu “per ogni minima cosa si arrabbiava”, anche per le cose stupide che il colore dei calzini delle bambine, dice che quella mattina si era svegliata molto nervosa e stressata.

I presunti tentativi di suicidio dell'influencer

Parla di un tentativo di suicidio di Soukraina El Basri prima del loro fidanzamento: aveva ingerito dei farmaci e – sostiene il marito – a seguito di quel gesto era stata ricoverata in psichiatria. Era il 2012. “Noi ci siamo messi insieme nel 2013 e siamo sposati da sei anni. I suoi genitori l’avevano cacciata di casa perché non accettavano la nostra relazione”.

Il giorno che sua moglie si è ferita lui avrebbe tentato di salvarla e dice che la prima versione della caduta accidentale contro il mobile l’avrebbe decisa lei, terrorizzata secondo lui dall’idea di tornare in psichiatria. Le testimonianze raccolte poi dagli inquirenti diranno però altro, tanto da portare in carcere il marito.

Cosa è successo il 16 maggio: la versione del marito di Siu

Questa però è la sua difesa. Nell’interrogatorio Maldonato dice che la mattina del 16 maggio l’influencer gli aveva tirato uno schiaffo senza motivo, che si lamentava del gatto sparito, “continuava a dirmi che la stavo accusando di stare troppo sui social”. Dice che quella stessa mattina lei lo avrebbe colpito col barattolo dell’olio per i capelli, così lui avrebbe preso le bimbe e le avrebbe portate in camera: “Poi ho sentito un rumore forte provenire dalla cucina. Purtroppo è un rumore che conosco molto bene perché lei fa sempre così. Quando non regge la pressione compie atti autolesionistici. E il rumore del cassetto in cui ci sono le posate (…) sono corso in cucina verso di lei, aveva una cosa in mano con il pugno chiuso. Non c’era tanta luce, non ho visto cosa avesse in mano (…) sono intervenuto e lei ha alzato le mani facendo cadere qualcosa a terra”.

L'influencer 30enne Siu

Secondo l’uomo, quando lui si è avvicinato lei ha fatto cadere qualcosa che aveva in mano, poi ha visto la ferita e il sangue che usciva. Ha usato il termine “zampillava”. Che cosa le ha detto Soukaina? “Solo ‘aiutami’. Sono stato in videochiamata con i sanitari finché non è arrivata l’ambulanza. Le bambine hanno visto la mamma che usciva con i sanitari. (…) quando sono tornato in cucina ho visto delle forbici per terra”, prosegue nel suo interrogatorio.

Quindi avrebbe deciso di raccontare ciò che aveva chiesto sua moglie, ovvero la versione dell’incidente, “e non ho avvisato la sua famiglia su richiesta di Soukaina, per non far preoccupare sua madre”. Maldonato ha raccontato anche come si è sporcato quel mobile: “Quando ero in chiamata con il 118 Soukaina mi ha indicato quel mobile con la testa dicendomi ‘il mobile, il mobile’, e io ho colto questa cosa e sono andato ad appoggiare la mano sporca di sangue sul mobile”.

Il rapporto con la moglie, i tradimenti e la denuncia per maltrattamenti

Al pubblico ministero l’uomo avrebbe parlato anche delle precedenti minacce della moglie di uccidersi e del fatto che spesso apriva quel cassetto coi coltelli: l’ultima volta 7-8 mesi fa, “sono sempre riuscito a intervenire all’ultimo per evitare che si facesse male”. Maldonato ha parlato anche del loro rapporto – “andiamo d’accordo e ci vogliamo bene” – e della precedente denuncia della moglie per maltrattamenti. Una denuncia arrivata però a suo dire “perché sono stati i carabinieri a obbligarla”.

Jonathan Maldonato

E alla domanda su una possibile separazione avrebbe ammesso che lei lo aveva tradito: “Dopo il tradimento mi sono arrabbiato, sono andato da mia madre ma nell’arco di meno di un mese siamo tornati assieme”. Rispetto al lavoro della moglie, dice che non ne era geloso e che non è vero che la controllava come sostenuto da alcune persone vicine a lei.

"Siu sognava di fare la conduttrice, ma il marito la ostacolava su tutto", ha detto anche Antonio Barrera, l'ex manager dell’influencer, intervenuto a "Quarto Grado”. L’agente ha parlato della difficile collaborazione professionale con Soukaina El Basri proprio a causa del marito. ”Mi mandava messaggi in cui diceva che il marito non la capiva e non la faceva uscire di casa", ha detto l'agente.

Le indagini sul caso dell'influencer continuano mentre, nella giornata di venerdì 24 maggio, la donna è uscita dal coma. Soukaina El Basri si trova però ancora in ospedale a Novara: i medici dovranno valutare eventuali conseguenze riportate dalla trentenne, che quando è improvvisamente collassata è rimasta per oltre mezz'ora in arresto cardiaco. La speranza degli inquirenti è poterla ascoltare per chiarire cosa effettivamente accaduto nella villetta di famiglia a Chiavazza.