video suggerito

Scambia la tintura per capelli della moglie per maionese e ci si fa un panino: 80enne si sente male Poco dopo aver consumato il tramezzino, l’anziano ha iniziato ad avvertire forti dolori allo stomaco e un bruciore intenso. È accaduto nel vicentino, a capire cosa era successo sono stati i famigliari che hanno dato l’allarme al Suem. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine d'archivio

Un 80enne, residente nel Vicentino, ha vissuto una disavventura che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi a causa di una disattenzione in cucina. Dopo aver preparato e consumato un panino, ha iniziato ad avvertire un forte malessere con sintomi quali dolore allo stomaco e nausea.

L'episodio, riportato dal Giornale di Vicenza, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando l'anziano ha deciso di concedersi uno spuntino. Tuttavia, poco dopo averlo mangiato, ha cominciato a sentirsi male, destando la preoccupazione dei familiari. Questi ultimi, nel tentativo di capire cosa avesse ingerito, hanno controllato gli ingredienti utilizzati e si sono resi conto della pericolosa svista: l’uomo, per errore, aveva spalmato sul pane una sostanza cosmetica destinata alla tintura dei capelli, scambiandola per maionese.

Il prodotto in questione conteneva una piccola quantità di ammoniaca, una sostanza che, se ingerita, può provocare irritazioni alla mucosa gastrica, ulcerazioni e altri disturbi digestivi.

Leggi anche Si sente male mentre sta cucinando e cade sul fornello: uomo muore ucciso dalle fiamme

Resisi conto della gravità della situazione, sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Nel giro di pochi minuti, un’ambulanza è giunta sul posto per prestare le prime cure all’anziano.

Data l’età dell’uomo e il tipo di sostanza ingerita, i sanitari del Suem hanno ritenuto opportuno consultare il Centro antiveleni di Verona, punto di riferimento regionale per gli avvelenamenti. Seguendo le indicazioni fornite dagli specialisti, è stato poi suggerito all'80enne di recarsi al pronto soccorso per sottoporsi a un’esofago-gastroscopia, un esame utile a valutare eventuali danni alle pareti dell’esofago e dello stomaco.

Sorprendentemente, però, l’uomo ha scelto di non sottoporsi all’esame ospedaliero, preferendo gestire la situazione con l’assunzione di medicinali antiacido. Nonostante il rifiuto dell'esame, i medici hanno raccomandato alla famiglia di monitorare attentamente le sue condizioni nelle ore successive per intervenire tempestivamente in caso di peggioramento.

Fortunatamente, l’errore culinario non ha avuto conseguenze gravi e si è risolto con uno spavento, ma la vicenda evidenzia quanto sia importante prestare attenzione ai prodotti che si tengono in cucina, per evitare pericoli simili, specialmente nelle case di persone anziane.