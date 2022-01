Scala dei Turchi imbrattata, identificati i responsabili del danneggiamento La procura della Repubblica di Agrigento ha individuato gli autori del danneggiamento alla Scala dei Turchi, imbrattata lo scorso weekend con una sostanza rossa poi ripulita dai volontari.

A cura di Susanna Picone

La caccia ai responsabili del danneggiamento della Scala dei Turchi è finita. La procura della Repubblica di Agrigento ha infatti individuato gli autori del danneggiamento della scogliera di marna bianca siciliana imbrattata con una sostanza rossa lo scorso weekend. L'inchiesta, in un primo a carico di ignoti, era stata aperta per danneggiamento di bene avente valore paesaggistico. "L'azione di un folle", le parole della sindaca di Realmonte. "Un gesto ingiustificabile, completamente senza senso", aveva commentato l’episodio a Fanpage.it. Il gesto di questi sconsiderati aveva sollevato l'indignazione generale. Subito dopo il raid vandalico i carabinieri avevano acquisito le immagini del sistema di video-sorveglianza della zona e avviato accertamenti sulla vendita del prodotto usato per rovinare la Scala dei Turchi stringendo così il cerchio in pochi giorni. La scogliera, imbrattata nella notte tra venerdì e sabato, è stata ripulita poche ore dopo da volontari intervenuti in quello che è uno dei gioielli naturalistici più conosciuti della Sicilia.

È emerso che il materiale rosso disperso sulla bianca scogliera era ossido di ferro in polvere: per rimuoverlo è stato necessario aspirarlo dalla superficie su cui era stato depositato. "Ripulire la Scala dei Turchi è una bella pagina della ‘meglio gioventù' siciliana”, così il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, commentando l'opera dei tanti volontari che si sono dati un gran da fare, con scope e stracci, per rimuovere la polvere di ossido di ferro che aveva rovinato la scogliera. La Scala dei Turchi è uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia, meta ogni anno di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Dopo il raid vandalico, carabinieri e Procura hanno subito avviato le indagini e in pochi giorni sono arrivati a identificare gli autori dello scempio.