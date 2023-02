Sbanda in scooter, Nicholas muore a 21 anni a Firenze: era un ex calciatore L’incidente è avvenuto in via delle Panche la notte tra sabato e domenica. Nicholas Faccioli per molti anni aveva cullato il sogno di sfondare nel mondo del calcio. Donati gli organi.

A cura di Biagio Chiariello

Un ragazzo di 21 anni è morto dopo un incidente stradale avvenuto a Firenze, in via delle Panche tra sabato e domenica.

Ex calciatore cresciuto nel Novoli e nella Cattolica Virtus, Nicholas Faccioli era in sella al suo scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo dell’illuminazione, all’altezza della sede della Misericordia di Rifredi.

Ricoverato all'ospedale di Careggi in gravissime condizioni è morto oggi, 20 febbraio. I familiari, secondo quanto appreso, avrebbero dato il consenso alla donazione degli organi.

Nicholas lavorava con il compagno di sua madre. Ma per molti anni aveva cullato il sogno di sfondare nel mondo del calcio. Classe 2001, aveva militato nelle giovanili del Novoli e nella Cattolica Virtus, un paio di stagioni a Doccia. Il salto nell’Aglianese e stagioni da dilettante all’Antella (dove ha segnato anche alcuni gol) e nel Prato 2000, prima di rinunciare a quel sogno e mettersi a lavorare. Fino all'altra notte, quando tutto si è fermato.

Così lo ricorda la Nuova Polisportiva Novoli Asd nel ricordare il suo ex giocatore: "Una notizia tragica che ci ha scosso tremendamente. A causa di un terribile incidente ci ha lasciato Nicholas Faccioli, ragazzo nato nel 2001 e che in passato aveva vestito la maglia del Novoli. Il presidente Roberto Travagli, il direttore generale Stefano Rossi e tutta la Nuova Polisportiva Novoli si stringono attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore e tristezza".