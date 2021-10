Sbalzata in avanti dopo lo schianto frontale: grave bimba di 5 anni a Bologna La bimba è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna dove è stata ricoverata in condizioni gravi e in prognosi riservata. Secondo i primi rilievi della polizia locale, potrebbe essere stato un balzo in avanti dopo l’urto a procurarle le ferite. Si ipotizza cha la piccola non fosse assicurata nel suo seggiolino in auto durante il viaggio.

A cura di Antonio Palma

Una bambina di soli 5 anni è ricoverata in ospedale a Bologna in gravi condizioni a seguito di uno spaventoso incidente stradale in cui è rimasta coinvolta nel pomeriggio di oggi mercoledì 6 ottobre, nel Bolognese. Lo schianto nel primo pomeriggio, intorno alle 15.30, nel territorio del comune di Ozzano Emilia. La piccola ferita gravemente era a bordo di uno dei due veicoli coinvolti nello schianto. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la vettura viaggiava lungo la provinciale 7 Valle dell’Idice e si trovava in località Mercatale quando, per motivi ancora tutti da accertare, si è scontrata frontalmente con un'altra vettura che procedeva nel senso opposto di marcia.

L'impatto è stato violento ma ad avere la peggio è stata proprio la piccola visto che gli altri feriti nell'incidente se la sono cavata con qualche frattura e contusione. Una circostanza che conferma una delle ipotesi emerse finora e cioè cha la piccola non fosse assicurata nel suo seggiolino in auto durante il viaggio. Secondo i primi esami della polizia locale di Ozzano, intervenuta sul posto per la viabilità e per i rilievi del caso, potrebbe essere stato un balzo in avanti dopo l’urto a procurarle le ferite.

Dopo l'allarme sul posto sono confluite diverse ambulanze del 118 con il personale medico che ha preso in carico i feriti. La bambina di 5 anni è stata stabilizzata e poi trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna dove è stata ricoverata in condizioni gravi e in prognosi riservata. La piccola viene costantemente monitorata ,a per ora le sue condizioni sono stabili. Nell'incidente feriti anche una donna di 22 anni e un uomo di 44 ani trasportati in ospedale ma conferite di media gravità