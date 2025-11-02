Sbaglia manovra uscendo dal parcheggio e precipita per 7 metri: automobilista in gravi condizioni

Lo spaventoso incidente domenica mattina a Fossato di Vico, in provincia di Perugia. L’anziano al volante stava facendo una manovra di parcheggio in uno slargo e non si è accorto del muretto e del dislivello precipitando dall’alto in una stradina sottostante.

Un automobilista è ricoverato in gravi condizioni a Perugia dopo una terribile caduta nel vuoto con la sua vettura per circa 7 metri a seguito di una manovra errata in parcheggio. Lo spaventoso impatto al suolo nella mattinata di oggi, domenica 2 novembre, a Fossato di Vico, piccolo comune umbro al confine con le Marche.

Erano circa le 10:45 e l'uomo al volante della vettura, un anziano pensionato che era in visita in zona ma residente a Roma, stava facendo una manovra di parcheggio in uno slargo. Probabilmente non conoscendo la zona, non si è accorto del muretto e del dislivello precipitando dall'alto in una stradina sottostante. Un impatto violentissimo che poteva costare la vita all'uomo. Nella spaventosa caduta, infatti, la vettura si è anche ribaltata su un fianco ma fortunatamente dal lato del passeggero dove non c'era nessuno in quel momento.

L'uomo è rimasto comunque bloccato nell'abitacolo e solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana è stato possibile estrarlo. Ad allertare i pompieri sono stati diversi passanti che hanno assistito alla terribile scena o che comunque sono accorsi subito dopo aver sentito il forte botto. I vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia sono accorsi tempestivamente riuscendo ad estrarre l'automobilista intrappolato con le dovute precauzioni.

L'uomo è stato infine affidato alle cure degli operatori sanitari del 118 che lo hanno stabilizzato trasportandolo poi all'ospedale del capoluogo. L'uomo avrebbe riportato diverse fratture e le sue condizioni sarebbero gravi ma non è in pericolo di vita. All'interno del veicolo, una Mercedes scura, si trovava anche un cane, anche lui rimasto ferito. L'animale è stato estratto e consegnato al personale veterinario della Usl giunto sul posto insieme agli altri mezzi di soccorso.