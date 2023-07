Savona, autobus precipita in una scarpata: autista sbalzato fuori dal mezzo e trovato sotto un masso Incidente nella mattinata di oggi in Liguria: un autobus di linea è finito in un burrone nella zona del Santuario di Savona, lungo la SP 12, in località Cimavalle. Ci sono feriti: il conducente sbalzato fuori dall’abitacolo è stato trovato incastrato sotto un masso.

A cura di Susanna Picone

Grave incidente stradale oggi in Liguria, dove un autobus di linea è finito in un burrone. Fortunatamente non si registrano vittime, ma ci sono almeno tre feriti. Secondo quanto ricostruito il mezzo – un pullman di linea della Tpl – è uscito di strada ed è precipitato in una scarpata nella zona del Santuario di Savona, lungo la SP 12, in località Cimavalle, arrestando la sua corsa nel fiume Letimbro.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 del mattino. Le cause sono ancora da accertare ma secondo le prime informazioni non sono coinvolti altri mezzi. Il più grave dei feriti sarebbe il conducente del mezzo: secondo le prime informazioni, infatti, l’autista del bus è stato sbalzato fuori dal mezzo ed è stato ritrovato dai vigili del fuoco sotto un pilastro di mattoni. Lo hanno trasferito con l'elisoccorso all'ospedale di Santa Corona.

A bordo del pullman c’era anche un ragazzo che, stando a quanto si apprende, era in viaggio per andare a sostenere l'orale della maturità: si è messo in salvo uscendo autonomamente dal mezzo. Una terza persona invece era rimasta bloccata nel bus finito nel burrone: l’hanno estratta i vigili del fuoco intervenuti sul posto. Non sarebbe, a quanto si apprende, in gravi condizioni.

La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e il recupero del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre e l'elicottero Drago in volo da Genova. Mobilitate le ambulanze della Croce Oro e della Croce Bianca di Savona, due della Croce Verde di Albisola e un'automedica.

Le operazioni di recupero del bus sono in corso. I soccorritori sono scesi nella scarpata per eliminare la vegetazione, hanno tagliato il guardrail e abbattuto un palo della luce per poter agganciare la gru al mezzo.