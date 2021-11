Sassuolo, uccide moglie, suocera e i figli di 5 e 2 anni: poi si suicida Uccide moglie, suocera e i figli di 5 e 2 anni e poi si suicida. È accaduto a Sassuolo questo pomeriggio.

A cura di Chiara Ammendola

Ha accoltellato la moglie, la suocera e i figli di 5 e 2 anni uccidendoli, poi si è tolto la vita. È accaduto a Sassuolo dove un uomo ha sterminato la propria famiglia prima di suicidarsi nella casa di via Manin, a Sassuolo, in provincia di Modena.

La strage avvenuta nel primo pomeriggio

Una vera e propria strage che si è consumata nel primo pomeriggio di oggi tra le 15 e le 16 a Sassuolo. L'uomo, un 47enne di origini marocchine la cui identità non è stata ancora resa nota, stando a quanto ricostruito dalla polizia giunta poco dopo sul posto, avrebbe afferrato un coltello e colpito a morte la moglie, sua coetanea, la suocera e i figli piccoli di soli cinque e due anni. La più grande delle vittime, nonna dei bambini, aveva 64 anni. L'autore della strage familiare si è poi suicidato. I corpi sono stati trovati nell'appartamento di via Manin, una strada poco fuori dal centro, non lontana dallo stadio e dal parco ex Edilcaran, dove la famiglia viveva.

L'uomo lavorava in supermercato, la moglie svolgeva lavori saltuari

Sul posto è giunto anche il magistrato di turno insieme con il medico legale per i primi esami da effettuare sui cadaveri. Ancora poche le informazioni trapelate finora: l'uomo, come riportato anche Repubblica, lavorava all'interno di un supermercato, mentre la moglie svolgeva lavoretti saltuari e si occupava dei bambini. Una famiglia tranquilla secondo i vicini di casa che per primi sono rimasti silenti dinanzi all'accaduto.

