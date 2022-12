Sassari, perde il controllo dell’auto e subito dopo l’incidente sparisce: si indaga Un giovane di 31 anni avrebbe fatto perdere le sue tracce dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla strada provinciale 18 Sassari-Argentiera. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, l’uomo sarebbe salito su un’altra vettura guidata da una donna.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha perso il controllo dell'auto ed è scomparso subito dopo l'incidente. Fino a ieri il 31enne sembrava essere sparito nel nulla, poi l'indiscrezione delle forze dell'ordine: stando a quanto ricostruito, dopo l'incidente avrebbe fatto perdere le sue tracce salendo a bordo di un veicolo guidato da una donna.

Il tutto è accaduto sulla strada provinciale 18 Sassari-Argentiera e in queste ore gli agenti della polizia locale stanno svolgendo accertamenti sulle dinamiche.

Stando alle informazioni diffuse, il 31enne avrebbe visto la sua auto ribaltarsi più volte sulla carreggiata. Sopravvissuto per miracolo all'incidente, avrebbe chiamato l'amica per allontanarsi dal luogo dello schianto. Le forze dell'ordine hanno rinvenuto l'Audi A4 gravemente danneggiata, ma non hanno trovato traccia del proprietario. Il sopralluogo nella sua abitazione, situata poco lontano dalla provinciale 18 Sassari-Argentiera, ha dato esito negativo.

L'automobile risulta regolarmente assicurata e il 31enne sarebbe in possesso di una regolare patente di guida. Il nome del guidatore, inoltre, non risulterebbe nei registri degli ospedali della zona.

L'incidente si è verificato al chilometro 13 della strada provinciale. L'Audi è uscita di strada mentre procedeva in direzione Sassari da Campanedda. A causare l'incidente è stata probabilmente l'alta velocità: la macchina ha infatti percorso circa 100 metri prima di ribaltarsi i una cunetta e fermarsi davanti all'ingresso di un'abitazione privata, al numero civico 259.

Il 31enne sarebbe uscito dall'abitacolo della macchina barcollando per poi comporre un numero di cellulare. Il giovane è stato visto da alcuni testimoni oculari mentre saliva a bordo di un altro veicolo guidato da una donna. Le forze dell'ordine non sono ancora riuscite a mettersi sulle sue tracce.