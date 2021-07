Sassari, 38enne investito e scaraventato da un furgone oltre il guard rail: è in fin di vita È ricoverato in fin di vita l’uomo che questa mattina è stato travolto da un furgone mentre camminava sul ciglio di una strada a scorrimento veloce in una zona industriale a Sassari. L’impatto è stato violentissimo tanto che il 38enne è fiito oltre il guardrail. Soccorso dal 118 si trova ora ricoverato in ospedale.

A cura di Chiara Ammendola

È in fin di vita il 38enne che questa mattina è stato investito da un furgone mentre camminava lungo la strada 1 nella zona industriale Predda Niedda, a Sassari. L'uomo è stato travolto dal mezzo che lo ha scaraventato al di là del guardrail. Un impatto violento che ha ridotto il pedone in fin di vita: soccorso in arresto cardiaco si trova ora ricoverato in ospedale nel reparto Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

A proteggere il 38enne da una caduta nel vuoto una rete metallica

L'incidente è avvenuto questa mattina nei pressi della zona industriale, poco prima del centro Promocamera, lungo una strada a scorrimento veloce dove Giovanni Matta, questo il nome dell'uomo investito, stava camminando. Il 38enne si trovava sul ciglio della carreggiata quando è sopraggiunto il furgone di un panificio che procedeva nella stessa direzione e che lo ha colpito alle spalle. Un impatto violentissimo che ha scaraventato il corpo di Giovanni oltre il guardrail.

Soccorso in arresto cardiaco, è ricoverato in ospedale a Sassari

Per fortuna una rete metallica presente al di là della protezione ha evitato che il 38enne finisse in una scarpata precipitando nel vuoto oltre il cavalcavia. Soccorso dagli agenti e da un'équipe del 118, l'uomo era inizialmente cosciente, ma poi è stato colto da arresto cardiaco ed ora è ricoverato nel reparto Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni sarebbero piuttosto critiche. Resta da chiarire la posizione dell'uomo alla guida del furgone: gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto.