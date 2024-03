Sangue sulle strade della Sardegna: muore neonato in incidente a Nuoro, 3 vittime nel Sassarese Domenica drammatica sulle strade della Sardegna: un neonato è morto in un incidente a Orosei, la mamma è in gravi condizioni. Altre 3 vittime lungo la strada statale 291 Sassari-Alghero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Domenica drammatica sulle strade della Sardegna. Si contano almeno quattro morti solo nelle ultime ore. Un neonato di appena tre mesi è morto sulla SS 125 in località Cala Liberotto, nel Comune di Orosei (Nuoro), nel Sassarese invece si contano 3 vittime in un altro incidente stradale.

Neonato morto in incidente a Orosei, grave la mamma

Il bambino è rimasto ucciso in un frontale tra due auto: il piccolo, a quattro si apprende, si trovava nel sedile posteriore di una delle automobili coinvolte nell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, una Golf e una Panda hanno impattato frontalmente in modo violento intorno alle ore 16,15 di oggi, domenica 17 marzo, sulla SS 125 in località Cala Liberotto.

Nell’impatto ha avuto la peggio la Fiat Panda, dove si trovava il neonato. Insieme a lui c’era la mamma, estratta dalle lamiere dell’auto insieme ad altre due donne che occupavano i sedili anteriori. Sono stati tutti portati in ospedale in gravi condizioni.

Sul posto è atterrato l'elisoccorso e sono arrivate le ambulanze di Orosei e Irgoli, oltre ai carabinieri di Siniscola, Dorgali e Orosei. Sul luogo dell'incidente anche la squadra 9A del distaccamento di Siniscola.

Tre morti in uno scontro frontale nel Sassarese

Domenica di sangue anche nel Sassarese: tre persone sono morte in seguito a un incidente stradale verificatosi poco dopo le 19 lungo la strada statale 291 Sassari-Alghero, al bivio per la frazione di Tottubella. Anche in questo caso si è trattato di uno scontro frontale, fra una Mercedes e una Fiat Seicento. Sono morti due uomini e una donna, di cui, al momento, non sono state rese note le generalità.

Sui due veicoli è poi piombata una terza auto, una Fiat Cinquecento, che non è riuscita a evitare lo scontro. Si contano anche tre feriti, tra cui una bambina: tutti sono stati trasportati al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Alghero, il 118 e i Vigili del fuoco di Sassari.

Sempre oggi un altro drammatico incidente si è verificato nella provincia di Taranto, su una strada già teatro di altre tragedia: sono morti oggi tre giovani calabresi e altre persone sono rimaste ferite.