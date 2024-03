Scontro frontale tra due auto a Mottola: 3 giovani morti e 3 feriti nell’incidente Scontro frontale oggi sulla statale 100, all’altezza di Mottola, in provincia di Taranto. Tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite. A novembre nello stesso tratto sono morti in un incidente tre militari e un 60enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Tre morti e tre feriti. È drammatico il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 17 marzo, sulla strada statale 100 nei pressi di Mottola, in provincia di Taranto. Tre persone sono morte e tre sono rimaste ferite nello scontro frontale tra due automobili.

Secondo una prima ricostruzione, per cause in fase di accertamento si sono scontrate una Peugeot a bordo della quale viaggiavano le tre vittime e una Bmw di grossa cilindrata, su cui c'erano i tre feriti. L’allarme è stato lanciato da altri automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta e il 118.

Per le tre vittime – si tratterebbe secondo le prime informazioni di giovani di 31, 26 e 23 anni – non c’è stato nulla da fare, i tre feriti (madre, padre e il loro bambino) invece sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all'ospedale Ss. Annunziata in codice rosso. I tre non sarebbero in pericolo di vita.

La strada statale 100 Bari-Taranto è stata più volte teatro di gravissimi incidenti stradali. Nella stessa zona dell’incidente mortale di oggi lo scorso novembre si verificò un altro grave sinistro in cui morirono tre militari dell'Esercito, di stanza ad Altamura e di rientro alle loro abitazioni, e una quarta persona, un automobilista barese di sessanta anni.