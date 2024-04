Incidente sull’autostrada Palermo-Catania, fuori strada pulmino con giovani calciatori: 7 feriti, 2 gravi

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

Incidente oggi sull'autostrada A19 Palermo-Catania, nella tratta tra gli svincoli di Mulinello e Agira. Il bilancio al momento è di 7 feriti, di cui tre in gravi condizioni, trasportati in elisoccorso in codice rosso negli ospedali di Catania e Caltanissetta.

Lo schianto all’altezza di Agira, al km 147,300 della A19, sulla carreggiata in direzione di Catania. Nel sinistro sarebbe rimasto coinvolto un pulmino con a bordo giovani calciatori. Il mezzo infatti trasportava ragazzi di una scuola calcio dell'oratorio salesiano di San Gregorio di Catania che stavano tornando a casa dopo aver partecipato ad un incontro a Palermo Da una prima ricostruzione l'incidente, avvenuto sarebbe autonomo, ma le cause sono in corso di accertamento. Pare che il mezzo abbia forato la ruota facendo perdere all'autista il controllo del minivan, che poi si è capovolto.

A bordo erano in otto, compreso il conducente, tra cui quattro i minorenni. Alcuni di loro pare non avessero la cinta di sicurezza allacciata e sono stati sbalzati fuori dal pulmino. Dopo l'allarme, sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Leonforte (En) ed Enna sono intervenute, oltre ai due elicotteri, anche 4 ambulanze. Sul posto anche squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Si attende la ricostruzione della dinamica. Il conducente avrebbe perso il controllo per cause ancora non note ed il mezzo ha violentemente sbattuto contro le barriere di protezione. Intanto, numerosi sono anche i disagi al traffico, con l'autostrada che è stata chiusa al transito sulla corsia in direzione Catania per permettere tutte le analisi del caso con conseguenti grossi rallentamenti alla circolazione.