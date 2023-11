Scontro frontale a Mottola, chi sono le 4 vittime: il cordoglio del capo di Stato maggiore dell’Esercito Tra le vittime dell’incidente sulla statale 100 Taranto-Bari ci sono 3 militari dell’Esercito: Cosimo Aloia, Alberto Battafarano e Domenico Ruggiero. Morto anche il conducente dell’altro mezzo coinvolto.

A cura di Susanna Picone

credits: ViviWebTv.it

Quattro morti e due feriti: è il drammatico bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto lunedì sulla statale 100 Taranto-Bari, dopo lo svincolo per Mottola. All’altezza di una galleria due auto si sono scontrate frontalmente.

Tra le vittime ci sono tre militari dell'Esercito che viaggiavano in auto con altri due colleghi rimasti feriti e condotti all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le vittime sono Cosimo Aloia, Alberto Battafarano e Domenico Ruggiero. Per loro è arrivato il cordoglio del Capo di Stato Maggiore.

“Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino – si legge in una nota -, appresa la triste notizia, esprime profondo cordoglio e solidale vicinanza, a nome di tutta la Forza Armata e suo personale, alle famiglie dei graduati aiutanti Cosimo Aloia, Alberto Battafarano e Domenico Ruggiero, tutti tragicamente scomparsi a seguito di un incidente stradale in prossimità di Mottola, che ha coinvolto anche un altro mezzo, il cui conducente è deceduto anch'esso. Il generale Serino augura inoltre una pronta guarigione agli altri feriti coinvolti e attualmente ricoverati in strutture ospedaliere della zona. Personale dell’Esercito sta fornendo il massimo supporto logistico e psicologico alle famiglie dei militari, tutti appartenenti al 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura”.

Sul luogo del drammatico incidente ieri sono intervenute ambulanze del 118, vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale e tecnici dell’Anas. Terribile la scena trovata dai primi soccorritori: alcuni corpi erano stati sbalzati sull’asfalto, altri incastrati tra i mezzi distrutti.

Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni e deviato su strade locali tra gli svincoli di San Basilio e Mottola. Il tragico scontro, secondo i primi rilievi, sarebbe avvenuto nel territorio di Mottola tra una Fiat Multipla e un minivan.

I militari rimasti vittime dell’incidente viaggiavano sull’auto, l’altra vittima sarebbe il conducente del minivan, un uomo di 68 anni.