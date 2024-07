video suggerito

Sardegna, operaio di 42 anni muore investito dal collega: travolto dalla pala di un escavatore Il 42enne di Iglesias è morto oggi venerdì 12 luglio nella zona industriale di Macchiareddu, nella Città Metropolitana di Cagliari. L’incidente in un azienda per il trattamento dei rifiuti. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

596 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Tragedia sul lavoro questa mattina, venerdì 12 luglio, a Macchiareddu, nella Città Metropolitana di Cagliari: un operaio di 42 anni, residente a Iglesias, che lavorava per una ditta specializzata nel trattamento dei rifiuti, ha perso la vita.

La dinamica dell'incidente sul lavoro è ancora poco chiara. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto mentre uno dei mezzi utilizzati dalla società, guidato da un collega della vittima, stava facendo manovre per lo spostamento di rifiuti. Per cause ancora in corso di accertamento, ha investito l'uomo che si trovava nell'area di manovra probabilmente colpendo con la benna dell'escavatore.

L'operatore, non appena si è accorto dell'accaduto, ha allertato i soccorsi, ma purtroppo per l'operaio non c'è stato nulla da fare.

Sul posto anche l’elisoccorso, purtroppo giunto invano. I Carabinieri sono ora sul luogo dell'incidente per ricostruire la dinamica e raccogliere testimonianze utili a chiarire la dinamica dei fatti. Verranno svolti tutti gli accertamenti che la Procura riterrà utili – comunicano i militari dell'Arma – non solo per determinare le eventuali responsabilità ma anche per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro all'interno della ditta.

Sul luogo del dramma anche gli ispettori dello Spresal che si occupano di incidenti sul lavoro.

IN AGGIORNAMENTO