video suggerito

Saluta la fidanzata e va a prendere le sigarette, poi si schianta in scooter: Loris Conca muore a 44 anni È morto in un incidente in moto Loris Conca, 44 anni. L’uomo si sarebbe schiantato per motivi ancora da accertare all’altezza di villa Pisani, a Stra (Venezia). Il 44enne soprannominato “Bobbio” è deceduto dopo il trasporto in ospedale per le gravi ferite riportate. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

272 CONDIVISIONI condividi chiudi

Loris Conca, 44 anni

Nella notte tra sabato 24 agosto e domenica 25, un uomo di 44 anni è deceduto in un incidente stradale a Stra (Venezia). Loris Conca, così si chiamava la vittima, era uscito a cena con la fidanzata. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Gazzettino, l'uomo si era recato al ristorante in sella alla sua moto poi aveva salutato la partner dopo aver pagato il conto per dirigersi ad acquistare un pacchetto di sigarette.

Poco dopo essere salito in sella al suo scooter, il 44enne è finito fuori strada all'altezza di villa Pisani. Conca ha colpito violentemente il guardrail ai margini della carreggiata. L'uomo è stato subito soccorso dai sanitari del 118, ma è morto dopo il trasferimento in ospedale per le gravissime ferite riportate. Il tutto è accaduto poco prima dell'una di notte: la vittima avrebbe perso il controllo del veicolo per cause che sono ancora in fase di accertamento.

La notizia è già arrivata a Piacenza, città di origine del 44enne deceduto. La Usd Borgonovese, squadra nella quale aveva militato Conca, ha pubblicato sulla propria pagina social un messaggio di cordoglio per la perdita del 44enne, soprannominato "Bobbio". "Fai buon viaggio" si legge nel messaggio condiviso dalla società sportiva. "Da lassù, continua a fare il tifo per noi".

Conca aveva trascorso la serata in compagnia della fidanzata, una donna di Camponogara. La giovane non è salita in sella allo scooter con lui: i due infatti si erano già salutati al momento dell'incidente. Il 44enne non era subito tornato a casa e aveva deciso di dirigersi verso un distributore per acquistare un pacchetto di sigarette. Durante il tragitto, l‘uomo si è schiantato all'altezza di villa Pisani. Nonostante i tempestivi soccorsi, per lui non vi è stato purtroppo nulla da fare. Il 44enne è deceduto dopo essere stato trasferito in ospedale.