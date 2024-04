Sale su un tetto per recuperare un pallone e cade nel vuoto: Simone muore a 22 anni dopo 18 giorni di coma

video suggerito

Simone Bonato, 22 anni.

Aveva 22 anni Simone Bonato, il ragazzo di Galliera Veneta che circa 20 giorni fa era caduto dal tetto di un capannone mentre stava cercando di recuperare un pallone. Ieri, giovedì 18 aprile, è morto dopo giorni di coma.

Al momento del tragico incidente si trovava insieme ad un gruppo di amici in via Papa Luciani a San Martino di Lupari, i ragazzi si erano trovati per giocare a calcio, come ricostruiscono i quotidiani locali. A un certo punto la palla era finita sul tetto di un capannone e Simone si era offerto di andare a recuperarla.

Secondo la ricostruzione di quei tragici momenti, il tetto non aveva retto il peso del giovane che era caduto a terra e aveva battuto violentemente la testa. A dare l'allarme erano stati gli amici che avevano assistito alla scena. Simone era stato quindi trasportato dai soccorritori a Padova, dove le sue condizioni erano apparse subito gravi.

Nella caduta aveva riportato un trauma cranico, per questo i medici avevano deciso di procedere con un'operazione d'urgenza. Dal giorno dell'incidente il 22enne però non si era più risvegliato e dopo 18 giorni di coma è deceduto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Padova.

Come riporta Il Corriere del Veneto, la famiglia ha disposto la donazione degli organi, mentre il Comune dove il giovane risiedeva ha condiviso sui social un post che riporta il messaggio del sindaco Italo Perfetti: "A fronte della prematura scomparsa del nostro giovanissimo concittadino Simone Bonato, mi unisco, assieme a tutta l’Amministrazione Comunale al dolore di tutti i suoi familiari, porgendo sentite condoglianze da parte mia e di tutta la comunità di Galliera Veneta".

Giovedì 17 aprile gli amici di Simone, dopo aver appreso dell'aggravarsi delle sue condizioni, erano andati in ospedale a Padova a trovarlo, per dare al 22enne l'ultimo saluto e per manifestare la loro vicinanza ai suoi familiari.

Gli stessi amici che, conoscendo la passione di Simone per le canzoni del trapper Sfera Ebbasta, avevano contattato l'artista per chiedergli dedicare al loro compagno un video.

Gionata Boschetti (il nome con cui il cantante è registrato all'anagrafe, ndr) aveva risposto all'appello e in un breve filmato si era rivolto direttamente al 22enne: "Ciao, Simone, mi raccomando, rimettiti presto. Fai il bravo, ti mando un bacio".