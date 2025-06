video suggerito

"La Russia è una minaccia per l'Europa": l'allarme NATO. Subito gli USA chiedono più investimenti in armi Mark Rutte, segretario generale della NATO: "La minaccia russa esiste. È concreta, destinata a durare a lungo, e Mosca sta ricostituendo le sue forze a un ritmo sostenuto".

A cura di Davide Falcioni

Il segretario generale della NATO Mark Rutte.

La minaccia russa esiste. I Paesi europei devono prenderne atto e comportarsi di conseguenza aumentando le spese militari. È una sintesi del pensiero espresso ieri da Mark Rutte, segretario generale della NATO, nel corso della conferenza stampa a Bruxelles alla vigilia della riunione dei ministri della Difesa dell’Alleanza Atlantica. Secondo Rutte "la minaccia russa esiste. È concreta, destinata a durare a lungo, e Mosca sta ricostituendo le sue forze a un ritmo sostenuto", ha affermato.

Il segretario generale olandese, ha aggiunto che Mosca sarebbe impegnata in un massiccio sforzo di riarmo che potrebbe alterare gli equilibri militari in Europa nei prossimi anni. "Producono in tre mesi ciò che l’intera NATO riesce a produrre in un anno. Non possiamo permetterci di restare indietro", ha ammonito, indicando con fermezza che l’Alleanza deve "superare la Russia in termini di capacità militari".

Per fare questo, tuttavia, occorrono ingenti investimenti pubblici, come ha spiegato anche l’ambasciatore statunitense presso la NATO, Matthew Whitaker, sottolineando l’urgenza di un significativo aumento delle spese militari da parte dei membri dell’Alleanza. "È giunto il momento di agire. Mosca sta già preparando le sue prossime mosse, e noi dobbiamo rispondere con decisione", ha affermato. Whitaker ha inoltre ribadito la proposta – già avanzata da Donald Trump – di portare al 5% del PIL l’impegno per la difesa da parte di ogni Stato membro. "Abbiamo bisogno di un’alleanza progettata per le minacce del 2025 e oltre, non per i campi di battaglia del passato", ha dichiarato il diplomatico americano, aggiungendo che Washington si aspetta "piani concreti, bilanci, calendari e risultati" da tutti i 32 Paesi dell’Alleanza.

A tal proposito Rutte, da parte sua, si è detto fiducioso che un accordo sarà raggiunto in occasione del prossimo vertice NATO, previsto per il 24 e 25 giugno all’Aia: "Sono assolutamente certo che troveremo un’intesa. Dobbiamo rafforzare la nostra deterrenza. Il tempo non è dalla nostra parte". Infine, in risposta ai timori su un eventuale disimpegno degli Stati Uniti dalla sicurezza europea, Whitaker ha voluto rassicurare gli alleati: "Difenderemo ogni centimetro di territorio NATO, e lo faremo da una posizione di forza senza pari".