Ruspa travolge suv mentre lavora in cantiere: tettuccio sfondato. Muore 70enne L’incidente mortale questa mattina a Rimini, in via Euterpe, nei pressi del cantiere della Statale 16. Sfondato il tettuccio della Suzuki S-Cross.

A cura di Biagio Chiariello

Il suo suv è finito contro una ruspa che stava attraversando la strada trasportando sulle forche una armatura in ferro per cemento armato. Uno scontro che non ha dato scampo ad un uomo di 70 anni questa mattina, 24 ottobre, a Rimini. L'impatto mortale in via Euterpe, nei pressi del cantiere della Statale 16 lato mare all’altezza del Garden Sporting Centen.

Stando ai primi accertamenti della polizia municipale di Rimini, l'auto del 70enne, una Suzuki S-Cross, stava procedendo per via Euterpe quando la ruspa, forse per una manovra azzardata, l'ha colpita nella parte anteriore con la griglia, sfondandone il tettuccio.

Sul posto sono immediatamente accorsi i soccorsi del 118 a bordo di due ambulanze, ma nonostante i disperati tentativi di rianimare l'anziano, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono stati impegnati anche diversi addetti del personale dei Vigili del Fuoco per estrarre l’automobilista incastrato nelle lamiere e successivamente per mettere in sicurezza il suv della vittima.

Leggi anche Tragedia sul lavoro: operaio precipita da una pala eolica e muore sul colpo

L’escavatore stava lavorando al cantiere della rotatoria della SS 16.

“Esprimiamo tutto il nostro dolore per il tragico, scioccante incidente in cui stamane ha perso la vita una persona lungo via Euterpe, nei pressi del cantiere della Statale 16″, si legge nel comunicato ufficiale dell’amministrazione comunale di Rimini diramata subito dopo il tragico incidente. “Un dramma su cui le autorità preposte dovranno svolgere ora le necessarie indagini per mettere in evidenza tutte le responsabilità di un fatto così grave e traumatico – si legge – L’amministrazione comunale di Rimini esprime il suo cordoglio verso la famiglia e i parenti della vittima”.