video suggerito

Ruben e Samuele, chi sono le due vittime dell’incidente sulla Palermo-Agrigento: avevano 25 e 21 anni Si chiamavano Ruben Salvatore Saccio e Samuele Cusimano i due giovani morti nell’incidente avvenuto all’alba di sabato 14 dicembre sulla statale Palermo-Agrigento. I ragazzi avevano 25 e 21 anni ed erano di Villafrati. Sui social in tanti hanno voluto condividere un ricordo delle giovanissime vittime. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

189 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ruben Saccio e Samuele Cusimano, 25 e 21 anni.

Si chiamavano Ruben Salvatore Saccio e Samuele Cusimano le due giovani vittime dell'incidente avvenuto all'alba di oggi, sabato 14 dicembre, sulla statale Palermo-Agrigento. I due ragazzi avevano 25 e 21 anni ed erano di Villafrati, piccolo comune del Palermitano.

I due ragazzi viaggiavano su un auto, una Seat Leon, con altri tre giovani. La vettura, per cause ancora in via di accertamento, si è schiantata contro una cisterna all'altezza dello svincolo di Bolognetta. I tre ragazzi sopravvissuti sono rimasti feriti nel sinistro e uno di loro, di 27 anni, è ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione all'ospedale Civico

Illeso invece il conducente della cisterna. I cinque stavano rientrando a casa dopo un venerdì sera trascorso con gli amici. L'incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino, sul posto si sono immediatamente recati, oltre ai sanitari del 118 con le ambulanze, i Vigili del fuoco, le forze dell'ordine e le squadre Anas.

Secondo una prima ricostruzione l'auto avrebbe invaso la carreggiata opposta, forse per effettuare un sorpasso. Saranno le indagini dei Carabinieri e della Polizia stradale, che hanno eseguito i rilievi, a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e a chiarire le responsabilità della tragedia.

Chi erano Ruben Salvatore Saccio e Samuele Cusimano

Il 25enne Ruben Salvatore Saccio era un grande appassionato di moto e da tanti anni gareggiava alle racing cup per moto da corsa, una passione nata da bambino. Il ragazzo era laureato in Ingegneria meccanica e dal 2022 insegnava Tecnologia meccanica all'Istituto superiore Fermi di Mantova.

Ruben Saccio, 25 anni.

Samuele Cusimano, 21 anni, anche lui era di Villafrati, come Ruben. Come tanti altri giovanissimi sui social condivideva la passione per le serate in discoteca, pubblicando i video insieme agli amici. Per un periodo aveva giocato a calcio con la Asd Marineo Calcio.

Samuele Cusimano, 21 anni.

Il cordoglio e il ricordo di chi conosceva i due ragazzi

Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social da chi conosceva i due ragazzi. "Non ho parole non ci credo che non ci sei più, caro Samuele. Oggi e un giorno triste per me, ma soprattutto per la famiglia di Samuele e di tutta la comunità di Villafrati", scrive un amico su Facebook, condividendo una foto insieme al 21enne.

"Quando ci vedevamo ridevamo sempre insieme. Quante te ne dicevo e tu mi rispondevi: ‘Smettila di fare lo scemo'. Oggi non ho parole. Ti dico solo veglia su di noi e guardaci da lassù, sicuramente starai ballando a modo tuo. Ciao Samuele, un bacio da tutti noi".

"Non potevo svegliarmi con dolore più grande. Se avessi saputo che sarebbe stata l'ultima volta l'altro ieri che ci saremmo sentiti, ti avrei ripetuto quello che ti dico sempre, Ruben. Che sei bellissimo e immenso in tutto. ‘SEI' perché ancora non ci credo. Chi mi chiamerà tutti i giorni alle 15:00? A chi farò i complimenti? Come manderò i saluti alla tua dolce mamma? Ti voglio bene, Ruben, tanto", ricorda invece una conoscente del 25enne.

"Villafrati piange la scomparsa dei giovani Ruben e Samuele. – si legge invece sulla pagina del Comune dove risiedevano – Tutta la nostra Comunità si stringe attorno alle famiglie Saccio e Cusimano. Domenico non mollare".

"Tutta la società si stringe con affetto intorno alla famiglia Cusimano per la prematura scomparsa di Samuele che ha fatto parte della nostra famiglia calcistica, e alla famiglia Saccio per la scomparsa di Ruben. Non ci sono parole. Sentite condoglianze", si legge invece in un post pubblicato dall'Asd Marineo Calcio, la squadra di calcio in cui Samuele Cusimano aveva militato.

La comunità parrocchiale Maria SS. del Carmelo in Bolognetta, sempre sui social, "si unisce al dolore delle famiglie Saccio e Cusimano per la morte dei giovani Ruben Salvatore e Samuele e prega per gli altri giovani feriti, travolti nell'incidente stradale avvenuto questa mattina nei pressi dello svincolo per Bolognetta".

"Come segno di condivisione domani, domenica 15 dicembre, la processione dell'Immacolata prevista dopo la messa delle ore 18:00 (tempo permettendo) sarà vissuta in preghiera di suffragio per i defunti, e di intercessione per la guarigione dei giovani feriti. – prosegue ancora il post – Vengono sospesi tutti i segni festosi (banda musicale e giochi d'artificio) per esprimere il cordoglio nei confronti di tutta la comunità villafratese".