Auto si scontra con una cisterna nel Palermitano: morti due giovani e tre feriti, uno è gravissimo

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Incidente mortale sulla strada statale 121 Palermo Agrigento, all'altezza dello svincolo di Bolognetta (Palermo), dove un'auto con cinque giovani a bordo si è scontrata con una cisterna.

Nello schianto due persone sono morte e tre sono state portate in ospedale. Uno dei tre feriti sarebbe in gravissime condizioni. Ancora non sono stati diffusi dettagli sulle persone coinvolte.

A quanto si apprende l'incidente è avvenuto all'alba di oggi, sabato 14 dicembre. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia stradale e il personale sanitario del 118.

Presenti anche le squadre dell'Anas. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni dei soccorritori e per effettuare i rilievi di legge.

Al momento sono consentite le deviazioni per i veicoli in direzione Catania al bivio Bolognetta (uscita al chilometro 239,500), mentre per chi viaggia verso Palermo l'uscita è al chilometro 238,500.

In aggiornamento.