Rovigo, operaio travolto e ucciso da un carro ferroviario in azienda: Paolo è morto sul colpo L’incidente mortale sul lavoro è avvenuto questa mattina alle 11.30 circa, a Loreo, in provincia di Rovigo: l’operaio Paolo Merlin per cause in corso di accertamento è stato schiacciato dai carri ferroviari in movimentazione, riportando gravissimi traumi e perdendo la vita praticamente sul colpo.

A cura di Biagio Chiariello

È morto schiacciato dai carri ferroviari nell'azienda Adriatica spa di Loreo, in strada Dogado, in Provincia di Rovigo. Nell'incidente mortale sul lavoro avvenuto questa mattina alle 11.30 circa ha perso la vita Paolo Merlin, un 61enne di Stanghella, operaio della ditta Logyca Umf srl, di Udine, che si occupa di attività di manovra ferroviaria strada/rotaia di carri e tradotte all'interno di terminali intermodali. La tragedia all'interno di un capannone adibito ad officina meccanica. L'operaio per cause in corso di accertamento è stato schiacciato dai carri ferroviari in movimentazione, riportando gravissimi traumi. Sul posto personale del Suem, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il 61enne è morto praticamente sul colpo e inutili si sono rivelati i soccorsi giunti sul posto. Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri ed il personale dello Spisa dell'Ulss 5 Polesana, cui competono gli accertamenti specifici trattandosi di una morte sul lavoro. Il sostituto procuratore Valeria Motta ha disposto il sequestro dell'area aziendale, del capannone e dei vagoni ferroviari.

Un altro drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi in un’azienda di Travagliato, nel bresciano: un operaio è stato invece ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato urtato da un carroponte. Il 42enne stava effettuato alcune operazioni su una struttura sopraelevata quando è stato accidentalmente urtato dal carroponte presente in fabbrica. L’uomo è caduto a terra e ha riportato un importante trauma toracico. Ora è in gravi condizioni